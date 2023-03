El I Congreso CIDES reúne en la UAL a académicos y profesionales

Con el Salón de Grados del CITE V del campus de la UAL como epicentro, con lleno en cada una de las mesas redondas, talleres, ponencias y sesiones programadas, el primer Congreso Internacional CIDES ‘Derecho de la Economía Social y de las Sociedades Cooperativas’ ha sido un rotundo éxito que invita a su continuidad. El contenido se ha abordado bajo el título de ‘Cuestiones de actualidad y retos de la legislación’, y ha tenido una extensión de un día y medio entre estos jueves y viernes, 16 y 17 de marzo. Carlos Vargas, director del Centro de Investigación en Derecho de la Economía Social y en la Empresa Cooperativa de la Universidad de Almería, ha confesado que “se agotaron las plazas hace dos semanas y hay lista de espera de cien personas”.

Ha calificado la asistencia y la participación como “inusitadas”, confesando que “cuando se organiza este tipo de eventos nunca se sabe si se va a acertar, qué teclas debes tocar para que suene la música, aunque era un ‘buen piano’, porque los ponentes han sido de primerísimo nivel y ha habido colaboración de 25 entidades, muchas locales, muchas del sector”. Carlos Vargas ha precisado al respecto que “el mérito es juntarlos, porque cuando están juntos se relacionan perfectamente”, eso en referencia a la heterogeneidad de procedencia de actores desde todos los ámbitos.

Un claro ejemplo de ello ha sido el segundo taller de la tarde del jueves, ‘Cooperativas y Ley de la Cadena Alimentaria’, coordinado por Juan Francisco Juliá, catedrático de Economía Agraria de la Universidad Politécnica de Valencia, en el que han participado el director general de Cooperativas Agroalimentarias de España, Gabriel Trenzado, el director nacional del área de Agribusiness en su posición como socio de Garrigues, Miguel Ángel López Mateo, el gerente de COEXPHAL, Luis Miguel Fernández, y el propio Carlos Vargas, en este caso como catedrático de Derecho Mercantil de la UAL. Dada la relevancia del tema, ha sido emitida on-line: “Este es un tema muy interesante y se han abordado los efectos sobre las cooperativas que está teniendo esta ley, que fue reformada en 2021”.

En todo caso, ha sido un añadido a un “hilo conductor” que “ha sido fácil de elegir”, como es “la posible reforma tanto de la Ley estatal de Cooperativas y de la Ley de la Economía Social y Solidaria, proyectos de reforma que no se sabe si van a ir adelante, legislativamente es una cuestión compleja, pero sí que nos ha dado lugar a discutir la bonanza del modelo, las complicaciones que supone tener 18 leyes cooperativas en España, los problemas que nos da tener una ley fiscal de 1990…”. No ha sido tan solo “discutir sobre esos problemas”, sino “buscar posibles soluciones”, y el feedback recibido ha sido, textualmente, “abrumador”, solicitando los asistentes y participantes una siguiente edición: “Cuando te felicitan tanto… todo el mundo está encantado, muy contento, los ponentes, los participantes, y como director, con Marina Aguilar como codirectora, la sensación es muy buena”.

Sobre conclusiones y el material que ha salido de esta cita, “si hubiese sido un típico congreso académico, habría sido fácil reunir las ponencias y publicar, pero al ser heterodoxo, al estar en las mesas un director de una cooperativa o un asesor fiscal, no se podía exigir que hicieran ese trabajo de texto con normas académicas, así que se han grabado todas las sesiones y el taller se ha emitido on-line, y la idea es subir a YouTube la mayoría de ponencias y mesas redondas”. Es cierto que, de manera paralela, “los académicos hemos hecho un libro que va a ser muy interesante y que tiene este mismo objetivo, pero no todo lo que se diga aquí va a estar en una publicación”, ha precisado Carlos Vargas, convencido de que “el que gana es el que está aquí y ve discutir entre ponentes y en las mesas redondas, así que intencionadamente no hemos querido que sea on-line, porque casi ganamos más en pausas-café y en las comidas, en el después, que dentro, porque todo el mundo habla con todo el mundo”.

Por lo tanto, se trata de un hito más en la corta pero fructífera trayectoria del CIDES, algo que no sorprende: “Cuando propusimos crear este centro de investigación teníamos ya un bagaje importante, y entre otras cosas unas conexiones y una red internacional de gran importancia, así que no ha sido muy difícil organizar este congreso, porque a todo el mundo que se he llamado de primer nivel ha contestado que sí, y eso se debe a que ya nos han visto actuar, publicar, asesorar… en distintos foros, y tienen una buena imagen de nosotros”. Y es que “en 2018, cuando se creó, el CIDES estaba ‘de hecho’, porque se trabajaba como algo más que grupos de investigación y publicaba en red gente de distintos ámbitos de la UAL en Derecho Financiero y Derecho Laboral, pero de manera informal, así que a la hora de constituirlo fue fácil agrupar, decir ‘esto es lo que estamos haciendo, solo necesitamos un nombre, un lugar, un reconocimiento y potenciar precisamente lo que estamos haciendo’, y así ha sido”.