Economistas apuntan a la caída de inversión empresarial que marcará el futuro

La percepción sobre la economía almeriense no es buena y puede ir a peor si la crisis sanitaria no se contiene. El Colegio de Economistas de Almería presenta un barómetro sobre la situación económica muy negativo. Éste es fruto de la recopilación de datos de sus colegiados recogidos entre el 23 de junio y el 9 de julio, cuando aún los rebrotes por la COVID-19 eran aislados, por lo que incluso las respuestas pudieran ser más optimistas que las que se desprendan de la encuesta que se realice a final de año, pero todo dependerá de la evolución de la enfermedad, las medidas que se tomen para frenarla y sus consecuencias, por lo que el escenario es totalmente incierto.

La confianza en la economía que se venía mermando desde hace un par de años, agudizándose en el segundo semestre de 2019, toca fondo. Casi un tercio de los colegiados que accedieron a la encuesta manifiesta que ha visto empeorar sus situación personal y lo más preocupante: la mitad cree que irá a peor.

Como sobre la mayoría de las variables, la incertidumbre planea sobre el comportamiento de los precios. La mayoría de los colegiados dibuja un escenario próximo más inflacionista, pero también repuntan los que predicen una caída de precios. Respecto a la inversión empresarial, la percepción sobre la misma registra el peor dato desde que arrancó el barómetro por 2013; en este sentido, más de la mitad de los encuestados piensa que caerá y, esto, según las palabras del economista y director del barómetro David Uclés, es uno de los peores resultados de la encuesta de cara al futuro. Por sectores, el turismo es el que pinta más negro, mientras para el agro se manifiestan mejores pronósticos.

El turismo y el comercio minorista, los más damnificados

La COVID-19 también ha cambiado los factores que para los economistas son más decisivos; si hace seis meses los costes salariales era lo que más preocupaba seguidos del nivel de formación o la presión fiscal y en cuarto lugar el paro, ahora las posiciones se han invertido, erigiéndose el desempleo en el mayor quebradero de cabeza y ocupando el apoyo a la I+D+i y el nivel de formación el segundo y tercer puesto.

La pandemia afectará grave o muy gravemente a la economía, si bien cuanto más lejos es el ámbito geográfico para el encuestado, éste manifiesta más afección. Según los economistas son el turismo y el comercio minorista los más damnificados y aventurándose en el futuro los minoristas aumentarán su complicada situación. Para Uclés, la situación del comercio minorista no es un problema sólo local, sino que atañe a ciudades de otros países, “tiene que ver con un cambio estructural”; así apunta a que en él se basa un modelo de ciudad, sobre todo del Mediterráneo, y es triste perderlo pero es necesario reinventarse, “mientras sí o no, la batalla la gana el comercio online”. La decana de la institución colegial, Ana Moreno, añade que el problema en el caso de Almería está también vinculado a la falta de turismo, no estacional en verano, si no a lo largo de todo el año.

Por último, en la encuesta, el Colegio de Economistas pregunta sobre las medidas tomadas por el Gobierno de España. En este apartado son la declaración del estado de alarma y la limitación de despidos las medidas con menos apoyo.

Moreno insiste en que la crisis sanitaria está afectando mucho a Almería ya que uno de sus pilares es el sector turístico, "esperábamos un verano mejor". Cree que es necesario que las medidas de apoyo se prolonguen, así por ejemplo, extender los Erte al menos hasta final de año.