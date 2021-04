España no informa a Europa de fraudes en el origen de las frutas y hortalizas importadas

Tras la pregunta de la eurodiputada socialista Clara Aguilera a la Comisión Europea, presentada el pasado 23 de noviembre, sobre el fraude en la indicación de origen de productos hortofrutícolas marroquíes, el organismo de la Unión Europea ya se ha pronunciado.

En el escrito de Aguilera se planteaba que algunas organizaciones agrícolas almerienses y granadinas han denunciado, en los últimos meses, la detección de producciones hortofrutícolas marroquíes marcadas con 'origen España', Estado miembro por el que solo entra a la Unión el 4% de las importaciones a la UE procedentes de este país. Sobre ello, la diputada interrogaba a la CE si está al corriente de estos fraudes en la mención del verdadero origen de estos productos importados, especialmente del tomate. La respuesta llegaba ayer. La comisaria de Salud y Seguridad Alimentaria, Stella Kyriakides, en nombre de la Comisión Europea contesta: “En 2019, en el marco del Sistema de Asistencia y Cooperación Administrativa, se produjeron 297 intercambios en la UE relativos a sospechas de fraude. La Comisión no recibió ninguna información de los Estados miembros sobre el cambio de origen de las frutas y hortalizas importadas. En cualquier caso, cuando en un control se determina que los productos no son conformes, estos no pueden comercializarse en la UE. Las opciones son que el comerciante los adecue para que sean conformes y los comercialice después de que el organismo nacional de control haya vuelto a evaluar la conformidad, o desecharlos del mercado”.

De acuerdo a la respuesta de la Comisión, el país de origen debe indicarse en las facturas, los documentos de acompañamiento, el embalaje e incluso en la fase de venta al por menor, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) n.º 543/20112. Los Estados miembros también deben llevar a cabo controles de conformidad a este respecto. Las normas de comercialización se aplican tanto a los productos originarios de la UE como a los procedentes de terceros países.

Aguilera también pregunta si puede confirmar que se están cumpliendo los contingentes establecidos en el Acuerdo UE-Marruecos, y si puede garantizar que los Estados miembros por los que estos productos acceden a la Unión aplican los controles de manera similar o estos difieren en función del puerto de entrada a la UE. En este caso la comisaria señala que en el acuerdo firmado entre la UE y Marruecos, se fijan los contingentes de exportación de tomates frescos. En la última campaña de exportación de tomates, Marruecos exportó a la UE alrededor de 423.000 toneladas, de las cuales 256.000 toneladas estaban sujetas a contingentes. Asimismo apunta que el Reglamento (UE) n.º 543/2011 establece las normas y los requisitos que deben respetar todos los Estados miembros, especialmente cuando realizan los controles de conformidad de las frutas y hortalizas con las normas de comercialización, incluido el país de origen, con arreglo a los certificados de conformidad que expidan, en este caso, las autoridades de control marroquíes.