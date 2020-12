Fiasco para la pesca de arrastre de Almería: reducirá en un 7,5% sus jornadas

El Consejo de Ministros de Pesca ha concluido con la adopción de un acuerdo muy negativo para la pesca de arrastre en el Mediterráneo, según se expresa el sector, mientras que para el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, España ha negociado un buen acuerdo. Entre otras cuestiones, se ha decidido un educción de un 7,5% de las jornadas de pesca para 2021 con respecto a 2020.

“El acuerdo es un auténtico esperpento, la reducción del esfuerzo pesquero sobre este año era una de las líneas rojas que no se podía sobrepasar y un 7,5% es una barbaridad”, dice José María Gallart, gerente de la Asociación de Empresarios de la Pesca de Almería (Asopesca) y vicepresidente de la Federación Andaluza de Asociaciones Pesqueras (FAAPE). Cada barco tiene estipulados unos días de pesca, pero si la media está en 180 días, con la nueva reducción, se traducen en unos 166. Esta disminución es la consumación del Plan Plurianual para las especies demersales en el Mediterráneo Occidental, cuyo objetivo es el de alcanzar el RMS (rendimiento máximo sostenible) en 2025 en base a una reducción progresiva del esfuerzo de hasta un 40% en el conjunto del período. Un informe elaborado por el Comité Científico, Técnico y Económico de la Pesca (Cctep) de la UE, a partir de datos antiguos que no se corresponden con la situación actual, invita a la Comisión a proponer el Consejo una reducción inicial del 15% de los días de pesca para el próximo año. De acuerdo al sector pesquero, Planas defendería en la Unión Europea el esfuerzo que ya ha hecho este año la flota pesquera al que hay que añadir el impacto de la COVID-19, si bien el único camino que ha tenido la negociación ha sido que siga habiendo reducción, pero del 7,5%. “Es un auténtico fracaso”, insiste Gallart. Planas, sin embargo, prefiere ver el vaso medio lleno e indica que el resultado supone 17 días laborales más de media para cada uno de los buques de arrastre españoles en el Mediterráneo respecto a la propuesta inicial, argumento que no complace, ni de lejos, a la flota mediterránea.

Según la estipulación de jornadas que tiene cada barco, la rebaja irá entre 13 y 20 días en Almería

En esa línea se pronuncia Cepesca (Confederación Española de Pesca), que lamenta que no se haya tenido en cuenta la solicitud del sector de no reducir ni un día más de pesca en 2021 y alerta de las negativas consecuencias que este nuevo ajuste tendrá en las flotas que faenan en esta zona, como es la almeriense. La conferación también señala que tanto España como Francia se han comprometido, antes de finales del próximo mes de junio, a proponer medidas para mejorar la selectividad del arte de arrastre en aguas del Mediterráneo. Ambos países también propondrán, a mediados de febrero del 21, nuevas zonas de veda adicionales para reducir la captura de juveniles y reproductores en este mar. “Están haciendo una modificación encubierta del reglamento”, dice el vicepresidente de la FAAPE.