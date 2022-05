Geocycle recupera la energía de más de 45.500 toneladas de residuos desde Albox (Almería) en 2021

Geocycle España, empresa del Grupo Holcim encargada del tratamiento sostenible de residuos industriales a través de coprocesamiento, cerró 2021 haciendo posible la recuperación de la energía de más de 45.500 toneladas de residuos, impulsando así el desarrollo de la economía circular.

Con el objetivo de proveer de soluciones más limpias, en 2019, entró en funcionamiento la nueva línea de trituración de sólidos de la planta. Desde entonces, Geocycle consiguió evitar que más de 8.000 toneladas de residuos terminasen en vertederos. La instalación, pionera en España, posibilita recuperar la energía de estos residuos mediante un complejo proceso de tratamiento que permite su posterior uso como material valorizable energéticamente.

Cristina Gómez, jefa de planta, destaca que “como proveedor de soluciones para la economía circular, nuestro objetivo es revaluar los desafíos que supone la gestión de los residuos, incorporándolos nuevamente a la cadena de valor para ser reciclados. Desde la planta de Albox, junto a nuestros clientes, seguimos trabajando para lograr un futuro sin residuos”.

Entre los hitos alcanzados el pasado año por Geocycle destaca la obtención de su primer sello 'Calculo y Reduzco' -otorgado a principios del pasado año por la Oficina Española de Cambio Climático (OECC) del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO)- gracias a una reducción de más del 8,47% de sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) vinculadas al consumo de combustible (alcance 1) y consumos energéticos (alcance 2) en el período 2017-2019. Distinción que la planta volvió a conseguir a finales de 2021 por la reducción de un 15,76% de sus emisiones en el trienio 2018-2020.

En lo referente a mejoras ambientales, el pasado año, Geocycle España invirtió más de 90.000 euros en la renovación de los equipos de control de emisiones atmosféricas por otros de última tecnología que mejoran la precisión y digitalización de la medición de los parámetros.

La planta de Albox, que genera 110 puestos de trabajo -entre directos e indirectos-, aportó en 2021 más de 1,7 millones de euros a la economía de la Comarca del Almanzora, una cifra resultante de la contratación de servicios, proyectos sociales, impuestos y salarios, entre otros.

Salud y seguridad

En 2021, la planta destinó un total de 428 horas de formación sobre salud y seguridad para sus empleados. En este ámbito se llevó a cabo la implantación del programa “Boots on the Ground”, orientado a aumentar la presencia de mandos en campo para hacer seguimientos in situ de seguridad, y el programa “Critical Control Management” que incluye las medidas y protocolos necesarios para cualquier operación que pueda entrañar riesgos. Este tipo de formaciones y proyectos contribuyeron a que Geocycle España alcanzase los 805 días sin accidentes con baja a cierre de 2021.

Bajo el lema “Yo conduzco hacia la seguridad. Apaga las imprudencias!”, entre los meses de octubre y noviembre se celebraron las Semanas de Seguridad y Salud poniendo el foco especialmente en la seguridad en carretera y la prevención frente a incendios. Además de realizar inspecciones de transporte y de la creación de vídeos explicativos para los transportistas que acceden por primera vez a la planta, se impartieron varias formaciones sobre riesgos de incendios, incluyendo prácticas de extinción (uso de mangueras y extintores) y simulacro de incendio. La planta superó también favorablemente una auditoría sobre el sistema de protección contra incendios.