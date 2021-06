Human & Business: la persona, punto de partida de la sinergia empresarial

¿Por qué caminar solo cuando puedes ir bien acompañado? Human & Business arrancaba oficialmente en marzo como asociación sin ánimo de lucro con el objetivo de crear sinergia empresarial entre los asociados bajo las premisas de confianza y profesionalidad. “Es una asociación que parte de las personas hacia las empresas y no viceversa”, señala Manuel Mateo, vicepresidente del colectivo.

El grado de humanidad es uno de los rasgos diferenciadores de la organización respecto a otras asociaciones de networking. En Human & Business sólo hay un socio por actividad, actualmente son 16 las personas que integran la asociación y provienen de las áreas de administración de fincas, abogacía, limpieza, asesoría financiera, protección de datos, carpintería metálica, seguros, inmobiliaria, construcción, formación, desratización, prevención de riesgos, electricidad, entre otras. Como explica Guadalupe Esteban, secretaria de la asociación, en la misma tiene cabida desde un autónomo sin trabajadores a su cargo hasta una gran empresa, “los requisitos son que sea buena persona, buen profesional y que aporte a los demás. Unos buscarán más oportunidad de negocio porque lo verán como un escaparate y otros están ahí para aportar su granito de arena y ayudar”. La idea es que estén los mejores de cada actividad, por ello, la persona interesada en pertenecer a la asociación, además de poder asistir a una de sus reuniones como invitada, como detalla Manuel Mateo, tendrá que rellenar un formulario y realizar una entrevista en la que básicamente se trata de conocer los valores de la misma y sus objetivos. A partir de aquí un comité valora su candidatura.

“Los fundadores, un grupo de empresarios, ya trabajábamos en sinergia hace tiempo, algo que nos ayudaba a aprender y crecer y pensamos que sería una oportunidad darle forma y abrirlo al resto del tejido empresarial almeriense”, dice Manuel Mateo, quien insiste en la focalización por parte del grupo en los valores y vínculos personales. Y es que sólo conociendo a las personas se genera confianza y, de ahí, lo demás resulta más fácil. “Lo que hacemos es retroalimentarnos unos de otros y apoyarnos en la generación de oportunidades”, a esto Guadalupe Esteban añade que el grupo, además, pretende dar apoyo a todos los empresarios tanto a nivel de asesoramiento como de formación.

Este grupo se ha gestado en plena pandemia, cuando muchas empresas han tenido que reinventarse para seguir adelante. En este sentido, como explica la directiva de la asociación, este ejercicio resulta más fácil cuando cuentas con otras visiones y los demás te ofrecen más opciones.

¿Cómo funciona Human & Business? Luis Martínez, su presidente, describe que un día a la semana se reúnen a las 7:00 horas en el Gran Hotel Almería hasta las 8:30 horas, cuando se procede a un desayuno. Hay cuatro formatos de encuentros en función de la semana; la reunión está estructurada y organizada. En ella, cada asociado da a conocer su historia profesional y también personal, “esa historia es la que realmente facilita y acelera ese vínculo personal con el resto de empresarios”, puntualiza Manuel Mateo. Además, en algunas de las sesiones se incorpora la participación de un ponente que pueda resultar interesante para los asociados, así han contado ya con un juez y un controller financiero.

La asociación, como comparten los representantes de la misma, es sin ánimo de lucro, por lo que como expone Luis Martínez: “Está totalmente prohibido que haya una comisión por generar o que me generen una oportunidad, aquí no se gana dinero por trabajar por la asociación, al igual que los cargos de la misma no están remunerados, se trabaja de buena voluntad para que esto funcione bien”. Aunque hay que abonar una cuota, ésta va destinada al alquiler de sala, material, visibilizar a los asociados en redes sociales, etc. “Si hay ‘beneficio’ se deriva a una causa social que es otra parte de nuestros objetivos”, añade Guadalupe.