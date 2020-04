Koppert ofrece con Pegafit un control eficaz de hormigas en cítricos y frutales

Pegafit es un pegamento de pasta elástica que, una vez aplicado alrededor del tronco de los árboles, crea una barrera segura contra las hormigas y otros insectos rastreros. Además, la barrera física creada por Pegafit también es efectiva para reducir la incidencia de plagas como el pulgón, cochinillas (cotonet), tijeretas, y orugas, entre otras.

Al aplicar Pegafit se genera una barrera física que impide la subida de los insectos no deseados a la parte superior del árbol. Este pegamento especial para árboles es resistente al agua y sus propiedades se mantienen inalterables durante más de ocho semanas. Pegafit no es tóxico ni deja residuos, no tiene fecha de caducidad y está registrado como Medio de Defensa Fitosanitaria (MDF).

Pegafit ofrece a los agricultores dos importantes beneficios. En primer lugar, impide la subida de hormigas buscando en la parte alta del árbol a otros insectos de los que alimentarse. En segundo lugar, protege del ataque de las hormigas a los enemigos naturales utilizados para el control biológico de plagas. En la práctica, el uso de Pegafit evita que el agricultor pierda por culpa de las hormigas la inversión realizada en sueltas selectivas de enemigos naturales. Por lo tanto, Pegafit contribuye a obtener los mejores resultados en las estrategias de control biológico de plagas, especialmente en cítricos y frutales de hueso.

El uso de Pegafit en cítricos, que son cultivos de hoja perenne, está recomendado durante todo el año, aunque es más aconsejable durante primavera, verano y otoño, que son las épocas con mayor movilidad de las especies a controlar. En frutales de hueso, los mejores resultados se obtienen con una primera aplicación quince días antes del inicio de la brotación, tras finalizar la parada hibernal.

El control de hormigas mediante Pegafit es la alternativa más eficaz a los sistemas de control químico, ya que la mayoría de las materias activas autorizadas están siendo prohibidas. Por otra parte, la formulación granulada de los insecticidas que han venido utilizándose se degrada rápidamente con las inclemencias climáticas, mientras que la persistencia de Pegafit se prolonga durante el tiempo reduciendo así la cantidad necesaria de aplicaciones. A esto, hay que añadir que la colocación de Pegafit es rápida, fácil, limpia, y que el producto tiene un rendimiento elevado.

