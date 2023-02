Mares Circulares instala el primer banco de plástico reciclado en Almería

Esta mañana, en el Paseo Marítimo Carmen de Burgos ha sido descubierto el primer banco de Mares Circulares que se instala en Almería, fabricado con deshechos de la actividad marítima recogida por la Asociación Provincial de Empresarios de la Pesca de Almería (ASOPESCA). En el acto han participado Margarita Cobos, concejala de Sostenibilidad; Antonio Bartolomé Mena, delegado de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural; Elvira Morote y Antonio Francisco Moya de ASOPESCA; Carmen Avilés, jefa de Servicio de Pesca en la Delegación de Almería; Ángel Casado, coordinador de residuos de la Lonja de Almería, Estíbaliz López- Samaniego, Adrián Aguilar y Cristina Gómez de la Asociación Vertidos Cero; y, Alejandro García junto a Alfredo Peña, en representación de CCEP del área sur.

La representante de Vertidos Cero, ha explicado que el objetivo de esta iniciativa es llevar la cantidad de residuos al cero y ha agradecido al sector de la pescadería y al ayuntamiento su colaboración en este proyecto. La meta que se persigue es gestionar el residuo que traen de vuelta a tierra los pescadores cuando regresan del mar y transformarlo para que no acabe en un vertedero. “Alguien dijo que no se puede hacer nada con la basura que se recoge del mar, y nosotros nos empeñamos en que sí”, dice Estíbaliz. Por ello, la Asociación de Vertidos Cero ha llevado a cabo investigaciones que permitieran gestionar los residuos provenientes del mar y darles una nueva vida. De esta manera, se ha calificado el proyecto como una demostración de economía circular, tan importante para la sostenibilidad, hecho que también ha resaltado Margarita Cobos, la concejala de Sostenibilidad.

“Todas las empresas y asociaciones que quieran fomentar la sostenibilidad siempre van a encontrar un colaborador en el ayuntamiento de Almería. Los mares aparentemente están limpios, pero ASOPESCA no ha hecho saber que no. Proyectos como este demuestran que los residuos bien gestionados no son solo basura, y que se pueden convertir en materias primas y crear productos nuevos, un ejemplo de economía circular”, ha dicho la concejala de sostenibilidad

Por su lado Antonio Bartolomé Mena, delegado de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, ha querido destacar que esto es solo una pequeña muestra del gran compromiso que tiene el ayuntamiento con la sostenibilidad y ha defendido al sector pesquero, que ha sido señalado como poco sostenible, como todo lo contrario y ha resaltado su gran relevancia en el sector económico.

El banco, situado al lado de la escultura de la Tumbona en el paseo marítimo, tanto con su color como su forma simula el mar y ha sido fabricado en un 100% con plástico reciclado recogido del fondo del mar. Su posición está cargada de significado simbólico, cerca de la playa y el mar, de donde se han recogido los materiales de los que está hecho y como muestra de lo que se puede hacer con ellos. Además, el banco dispone de un código QR para conocer el proceso de fabricación en detalle.