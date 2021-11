Doblete para Martínez Cano: defensor de Almería y del papel de la Cámaras

A Martínez Cano, o MacGregor como le apodan amigos y compañeros, le gustaría que sus hijos le recordasen como un hombre que creyó y luchó por el futuro de su tierra, como señaló en su despedida de la Cámara en 2019. Hoy ha añadido unas palabras de Aristóteles: “La verdadera felicidad consiste en hacer el bien”, y continuaba: “Créanme que es lo único que he intentado en estos casi 18 años que he estado en la Cámara”.

En cuanto a los retos, Martínez Cano se ha referido a los que Almería tiene aún por delante así en la innovación, formación e internacionalización, triángulo que marcaba sus 14 años de presidencia y en los que todavía queda por trabajar. “Tenemos el tremendo reto de regular el mercado de trabajo donde los salarios se relacionen con la mejora de la productividad, la formación dual y también aprovechar el paisaje y clima de esta tierra por lo que hay que seguir promocionando Almería como destino de calidad” . El expresidente de la Cámara también ha tenido palabras para sus compañeros de Asempal, cuya unión ante los retos de la provincia ha dado buenos resultados trabajando sin descanso en la Mesa de Infraestructuras para la llegada del gas y las autovías, del agua y el ferrocarril, “nos congratulamos de que las dos primeras ya están aquí, pero tengo que reconocer mi frustración porque los temas del agua y ferrocarril no estén resueltos ”, asimismo ha aprovechado para pedir a los responsables de que cumplan los presupuestos y se dote a esta provincia de herramientas que impulsen su desarrollo.

Bonet: "Hay que aprovechar los fondos Next Generation para la transformación de las pymes, en ello radicará el éxito"

En un acto en el que Martínez Cano ha estado arropado por el tejido empresarial almeriense, entre el que figuraban otros presidentes de la Cámara como Francisco Martínez-Cosentino o su "mentor" José Antonio Flores, así como representantes de las administraciones públicas, el actual presidente de la institución en Almería, Jerónimo Parra, ha defendido el valor de la misma como un modelo que ha demostrado que funciona.

José Luis Bonet, presidente de las Cámaras de Comercio de España, ha resaltado los méritos de Diego Martínez, entre ellos su "labor encomiable" en la defensa de Almería por su aislamiento y abandono, "está muy claro que la reivindicación del Corredor Mediterráneo para esta tierra es clave y con él habrá un antes y un después. También ha destacado su figura como contribuyente a que esta red cameral sigua adelante persistiendo en la idea de hacer el bien a pesar del "error trágico del Gobierno de Zapatero", refiriéndose a la eliminación de la cuota cameral. "Es un ejemplo para los presidentes de Cámaras, es el ver cómo ser auténticos héroes y líderes sociales con base empresarial". Bonet ha insistido en la empresa como núcleo del motor socioeconómico y auténtico escudo social, asimismo ha hecho hincapié en seguir trabajando en comercio exterior y en aprovechar la oportunidad generada a raíz de "la pandemia que ha sido un desastre y un mal grave". En esta línea el máximo representante de las Cámaras de Comercio de España se ha referido a la reacción de la Unión Europea con los fondos Next Generation, que no se pueden desaprovechar y que su éxito se dará si se logra la transformación de las pymes, que suponen el 99,8% del tejido empresarial español. "Tiene que ser un éxito aunque sea como deber moral por los que se han quedado atrás. Por nosotros no quedará"