El PSOE de Almería defiende la Reforma Laboral

La diputada nacional por el PSOE de Almería, Sonia Ferrer Tesoro, ha puesto en valor la Reforma Laboral aprobada por el Gobierno de España y actualmente en trámite parlamentario y ha señalado que se trata de un documento que “apuesta por una recuperación justa” porque aborda y ataja los dos “principales males de nuestro mercado de trabajo” que son, ha dicho, la precariedad y el alto desempleo. La Reforma Laboral “reduce la temporalidad, refuerza la creación de empleo de calidad, y ofrece seguridad jurídica a las empresas”, ha añadido.

Hasta ahora, ha recordado la diputada socialista, un tercio de las relaciones laborales “dura cinco días o menos” por lo que una de las primeras medidas “será la penalización de la contratación de corta duración y se incentivará la contratación indefinida y el empleo estable”, ha garantizado y ha trasladado que la nueva Reforma Laboral potenciará la contratación indefinida frente a la temporalidad “con un nuevo marco laboral que reducirá el número de tipos de contrato” y generaliza el contrato indefinido además de limitar la contratación temporal y de fomenta el contrato fijo discontinuo.

“Recuperamos la negociación colectiva situándola en el corazón del nuevo modelo de relaciones laborales y recuperamos, igualmente, la prevalencia del convenio sectorial frente al convenio de empresa y eso en economías como la almeriense es de vital importancia”, ha destacado Ferrer Tesoro quien recuerda que, a partir de ahora, el convenio de empresa solo podrá aplicarse si determina mejores condiciones salariales que el sectorial que se esté aplicando.

La alianza alcanzada entre el Gobierno de Pedro Sánchez, patronal y sindicatos para suscribir la Reforma Laboral es “un acuerdo de país y un éxito del conjunto del Gobierno y de los agentes sociales, que han trabajado incansablemente, con reuniones diarias y con varios ministerios implicados para modernizar el mercado laboral de nuestro país, algo imprescindible para afrontar el cambio de modelo productivo”, ha sostenido la diputada nacional por el PSOE de Almería quien ha puesto en valor que el Gobierno de España haya dado el paso para “dejar atrás décadas de precariedad, frente al modelo de 2012, basado en la devaluación salarial”. Para Ferrer Tesoro, el acuerdo para la Reforma Laboral homologa, además, el marco de relaciones laborales de España con Europa “cumpliendo con los compromisos con la Comisión Europea para acceder a los Fondos de Recuperación”.

En este sentido, ha lamentado una muestra más del PP en su “estrategia de sabotaje del PP a todo lo que venga del gobierno de España” al entrar en estos fondos europeos. “Intentan boicotear la llegada de los fondos, desde las cartas al Parlamento Europeo hasta las giras de Pablo Casado para convencer a sus socios de que España no era un país fiable” cuando, precisamente, “somos el primer país en recibir los fondos gracias al extraordinario trabajo del Gobierno”, ha recalcado Ferrer Tesoro.

Por todo ello, ha pedido centrar la atención “en lo importante” que es “contar lo bueno de esta reforma para poder aumentar exponencialmente esta tendencia de generación de empleo y empresas” como, ha dicho, así se está haciendo desde la propia patronal. El acuerdo alcanzado entre las partes “representa a una amplia mayoría de españoles, por encima de ideologías” y “sitúa en el centro de nuestro modelo laboral la negociación colectiva, el diálogo entre los agentes sociales y, sobre todo, la dignificación del trabajo” ha ahondado.

El Partido Popular y el ‘Caso mascarillas’

“Mientras que nosotros llevamos a esta sociedad a unos niveles de empleo no conocidos en su historia, el PP llena los juzgados de casos de corrupción como tampoco se ha conocido en nuestra historia”, ha reprochado a la derecha la diputada socialista quien se ha preguntado qué legitimación tiene “ningún miembro del PP de Almería” para hablar de esta Reforma Laboral “o de cualquier otro logro” cuando “tienen imputados a un vicepresidente de la Diputación Provincial de Almería y al portavoz del equipo de Gobierno y diputado de Presidencia, y a la espera de que puedan llamar, incluso, al presidente de la Diputación, Javier Aureliano García, ante el juez”.

“Me pregunto qué sangre fría hay que tener para criticar una Reforma Laboral cuando sus cargos públicos se embolsaban, supuestamente, el dinero destinado a proteger a la población, a los trabajadores, durante una pandemia que mataba gente, como demuestra la investigación policial en el caso Mascarillas que instruye un juzgado de Barcelona”, ha reprochado Ferrer Tesoro al PP en la provincia de Almería.

“Lo que está claro que no me pregunto es cómo hemos llegado a esto, porque estos señores son las astillas de otros palos que padecimos antes y las pruebas están ahí, en el caso Hispano Almería, con los Ayuntamientos de Roquetas y La Mojonera con tantos imputados por presunta corrupción que no estarlo, imputados y llamados ante el juez, empieza a ser lo extraño”, ha lamentado. “Si estos que hay ahora aprendieron de esos otros, qué no vamos a esperar sino bronca y despropósito para tapar, o intentar tapar, sus propias vergüenzas”, ha considerado.