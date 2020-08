Primaflor añade más propuestas de alimentación "en verde": los "Enrollados de york y queso"

Primaflor, empresa especializada en productos frescos de la huerta, ha lanzado “Enrollados de York y Queso”, una nueva forma de comer ensalada y la opción ideal para aquellos que buscan un plato sano, rápido y fácil de comer. Se trata de un producto adaptado al estilo de vida actual, que aporta los valores nutricionales necesarios y contribuye al mantenimiento de una dieta saludable completa.

Con el objetivo de cuidar la salud, pero sin perder de vista el sabor, “Enrollados de York y Queso” se compone de deliciosas tortitas de trigo acompañadas de una base vegetal (escarola lisa, radicchio, batavia verde y tomate), jamón de york y quesos Gouda y Mimolette, todo ello aderezado con una riquísima salsa de yogur. Los ingredientes, seleccionados de forma meticulosa, valorando sus características nutricionales, contienen proteínas, calcio, fósforo, fibra y antioxidantes, lo que proporciona energía a nuestro organismo, a la vez que contribuye a regular el tránsito intestinal.

La nueva propuesta de Primaflor destaca por su facilidad de preparación: abrir, mezclar, condimentar y enrollar. Una original y saludable manera de disfrutar de las propiedades de las verduras y hortalizas sin emplear tiempo en la cocina. Además, se presenta en un cómodo formato para llevar, y contiene una práctica bandeja que permite la mezcla de todos los ingredientes en cualquier lugar, sin peligro de derramamientos ni caídas.

Los “Enrollados de York y Queso” están envasados en PET reciclado, lo que reduce la huella de carbono y contribuye a una mayor sostenibilidad ambiental. Para mantener los ingredientes con total frescura y sabor, dicho envase está termosellado.

“Enrollados de York y Queso”, una innovación más de Primaflor dentro de los productos de IV Gama para un consumo on the go, se suma a los “Enrollados de Pollo”, ampliando la gama.