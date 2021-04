Profesión: Arquitecto de interior

Hoy usamos verborreas, aplicamos definiciones obviamos la riqueza de nuestro rico castellano con cualquier tema; y no va a ser menos con la Arquitectura de Interior. Muchas personas y profesionales de oficios diversos, utilizan la palabra Decoración para expresar trabajos de Interiorismo y Ambientación aprovechando la falta de conocimientos de esta joven profesión que ha sido manipulada y degradada desde su creación y no es entendida en su verdadera magnitud.

El Arquitecto de Interior, llamado en España Diseñador de Interiores, es un profesional de enseñanza superior, es decir nivel universitario equivalente a GRADO1; que ejerce su profesión con un perfil bien definido y que debemos tener en cuenta a la hora de necesitar sus servicios.

Hoy en día, el Diseño de Interiores tiene una gran importancia para la sociedad, porque reúne, en su desarrollo profesional, herramientas muy potentes para conseguir los objetivos marcados por el cliente cuando va a ocupar un espacio para vivir, trabajar, ocio… Resumidamente es la profesión encargada de proporcionar el cobijo dentro de un hábitat y defiende un modo de habitar.

Este cualificado profesional en el ámbito del diseño, capaz de comprender, definir y optimizar servicios que proyecta, domina por un lado conocimientos científicos, humanísticos, tecnológicos y artísticos y por otro lado los métodos y procedimientos asociados. Genera, además, valores de significación artística, cultural, social y medioambiental, en respuesta a los cambios sociales y tecnológicos que se están produciendo actualmente en nuestra sociedad.

En la actualidad, el Diseño de Interiores, crea felicidad, seguridad, estabilidad, confianza, gestiona la integración, desarrolla herramientas para adaptarse a los cambios sociales, culturales, artísticos y camina paralelo a los avances de la investigación y tecnología, haciendo viable el proyecto de vida del ser humano. La visión científica sobre la percepción y el comportamiento de la forma, de la materia, del espacio, del movimiento y del color, así como actuar como mediadores entre la tecnología y el arte, las ideas y los fines, la cultura y el comercio, hacen de este diseñador un profesional necesario en la sociedad actual.

En una civilización que viaja a mucha velocidad, con falta de reflexión, atropellando todo aquello que encuentra en su camino; sobre explotando los recursos naturales, dañando las expectativas de futuro, frustrando proyectos y abortando ilusiones se necesitan espacios donde refugiarse, curarse, sentirse bien. Lugares que den confianza, que hablen en verde. Proyectos argumentados razonablemente y con propuestas evaluadas para entablar diálogos sinceros. Espacios destinados a la reflexión.

La sociedad actual culpa a políticos, prensa, economía… de los cambios tan profundos que está sufriendo; la pregunta sería: -¿qué parte de ese cambio estoy provocando yo?No nos paramos a contestar. Seguimos corriendo, buscando culpables y cabezas de turco mientras realizamos nuestro pedido de ropa, nuestro material de hobby, nuestra pieza de recambio, nuestro aparato electrónico, nuestra comida japonesa …, on line, y no salimos a consumir a nuestros comercios. Eso significa cerrarlos. Y seguimos comprando desde ese lugar donde acumulamos como “Diógenes” paquetes de otras partes de este mundo porque son muy baratos.

¿Hemos pensado en algún momento que la despensa de la naturaleza está acabándose? La estamos saqueando de una forma brutal y avara, sin devolverle nada a cambio. Las tres “R” famosas: Reducir, Reutilizar, Reciclar, solo nos sirven para consumir más, es como un engañabobos …-” como yo reciclo, yo gasto”. No sabemos gestionar esa factura de "sostenibilidad ambiental", cualidad de lo sostenible, especialmente las características del desarrollo que aseguran las necesidades del presente sin comprometer las necesidades de futuras generaciones.

Por otra parte, el desarrollo sostenible busca que la actividad social y económica mantenga el medio ambiente haciendo uso eficiente de los recursos con energías renovables y no renovales; así como también reducir la contaminación por medio de estas estrategias, permitiendo la protección de la diversidad biológica. Todos tenemos que arrimar el hombro; no es obligación de algunos, es obligación de todos.

En una tierra como nuestra Almería, la naturaleza nos ofrece el sol, y viento gratis. Tenemos un paraíso y nos aprovechamos de ello para nuestra agricultura intensiva y podemos desarrollar energías limpias para nuestro consumo diario. Deberíamos empezar a pensar en devolverle a la naturaleza aquello que nos está dando tan generosamente.

Los proyectos de arquitectura e ingeniería trabajan cada día más en colaboración del interiorismo, cada profesional aporta sus conocimientos para hacer espacios más sostenibles. “Palabros” científicos como Geotermia, Aerotermia, Fotovoltaica, obtienen energía a partir de fuentes naturales inagotables y generan electricidad sin contribuir al calentamiento global. Todos estos profesionales están trabajando codo con codo para conseguir una calidad de vida mejor.

Todos sabemos de todo. La era del conocimiento está a disposición de todos en plataformas digitales que aportan sus productos y experiencias para todo aquel que quiera utilizarlas. Los profesionales de la arquitectura, la ingeniería, del interiorismo son los que pueden aportar la solución idónea. Un diseñador interiorista además creará un espacio singularmente especial para su vida, su proyecto, su ocio. Él, diseña la segunda piel que todos necesitamos para que la nuestra propia no la dañemos. Una ergonomía estudiada, la luz, el color, las formas..., sumadas a la climatización, aireación..., son una música especial para cada persona, para cada trabajo, para cada emoción y eso solo hay un experto que lo receta y cura: “Diseñador de Interiores”.

Cada uno de nosotros somos un mundo; si nos sentamos frente al mar en el paseo marítimo de nuestra ciudad, veremos pasar cientos de personas y cada uno de ellos es una poesía, una música, un color, un olor. El diseño de interior es el estudio-proyecto de un observador en la materia, el especialista que analiza a cada persona/s que conviven en un espacio y crea una atmósfera de exclusividad y prestigio para vivir, trabajar o divertirnos del modo más idóneo.

Tenemos un reto muy importante en el futuro, todo está cambiando rápidamente; estructuras familiares, estructuras comerciales, el trabajo de oficina, despacho profesional, la diversión, la restauración, … y por supuesto la forma de interactuar nuestra con los espacios diseñados. Desde 1992 en la Expo Construmat- Barcelona se presentó la nueva casa del futuro, hoy han pasado 30 años, en ella se hablaba de cambios, de la utilización de energías renovables, de materiales, de colores, de formas, de tecnologías para la comodidad y el ahorro para el futuro. Se ha hecho muy poco y como siempre vamos tarde y mal, es hora de coger ese testigo de investigación y ponernos a trabajar.

La sociedad está viendo lo vulnerable que es y cómo puede desaparecer, lo infeliz y agresiva que se está volviendo, el cambio tan importante que está sufriendo en sus estructuras sociales, debe de tomar cartas en el asunto; es decir, decisiones consecuentes. Estudiar los espacios que nos ayudan a “Estar”, “Convivir”, “Trabajar”, “Ocio”, que deben de ser refugios, bálsamos y medicina para nuestro espíritu. A principios del siglo XX el hombre inundó la ciudad abandonando el campo, a principios de XXI el hombre empieza a regresar al campo con otro concepto: trabajar con paz y descansar el espíritu.

El objetivo para un futuro próximo es conseguir un desarrollo sostenible, ciudades inteligentes, economía circular y ecológica, e inversiones en nuevas tecnologías. Si queremos buenos resultados en nuestros espacios que nos ayuden a vivir, trabajar, relacionarnos, llamemos a un experto en la materia de la Arquitectura de Interior y obtendremos resultados deseados.