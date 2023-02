UGT Almería pide que no haya demoras ni restricciones en la aplicación del SMI

El reciente acuerdo alcanzado para 2023 por los Agentes Sociales y el Gobierno, con la ausencia de la Patronal incrementa el Salario Mínimo Interprofesional un 8%, alcanzando 1.080€ al mes, con aplicación retroactiva desde el 1 de enero de este año. Con ello el SMI habrá aumentado desde 2016 a 2023 un 64,8%, ganando más de treinta puntos porcentuales de poder de compra y que supone en términos anuales que se alcancen los 15.120 euros en catorce pagas.

UGT Almería subraya la importancia de este acuerdo y lo califica como una actuación muy valiosa en términos de eficiencia económica al mejorar el funcionamiento del mercado laboral favoreciendo el consumo y la actividad, y en términos de justicia social al reducir los registros de desigualdad y pobreza que mantiene nuestro país.

La Secretaria General Provincial de UGT en Almería, Carmen Vidal, ha incidido en la necesidad de que este incremento del Salario Mínimo se aplique sin demora y sin restricciones en todos los convenios, así como que se observe el cumplimiento de esta norma en todas las empresas, para lo cual apunta que el sindicato estará vigilante con el fin de alertar de cualquier incumplimiento poniendo en conocimiento los hechos ante la Inspección del Trabajo.

Una vez más el Diálogo Social entre sindicatos y Gobierno consigue mejorar las condiciones laborales de las personas trabajadoras avanzando en el establecimiento de una cuantía salarial equivalente al 60% del salario medio del país como establece la Carta Social Europea. El SMI español se sitúa en un nivel intermedio en relación a otros países de la zona euro, y aún sigue siendo el más bajo entre los socios más avanzados.

El nuevo SMI beneficiará a entre 2,3 y 2,5 millones de personas asalariadas (el 14,7% del total), de los cuales 2 millones trabajan a jornada completa y entre 300 y 500 mil a jornada parcial, incidiendo particularmente en las mujeres (un 55% más que los hombres), contribuyendo a reducir la elevada brecha salarial entre hombres y mujeres. En nuestra provincia la medida repercutirá en 160.000 trabajadores y trabajadoras, especialmente en los más jóvenes y en las mujeres, que además en muchas ocasiones trabajan a jornadas de tiempo parcial.

El reciente acuerdo también fija el salario mínimo de las personas con contratos eventuales o temporeros cuyos servicios a una misma empresa no excedan de ciento veinte días, para los cuales el salario no podrá ser inferior a 51,15€ por jornada, así como para relaciones laborales en el servicio de hogar familiar, para cuyos empleados y empleadas que trabajen por horas, esta no bajará de 8,45€ por hora trabajada.