UGT y CCOO anuncian una cacerolada para mañana a las puertas de Asempal

Tras el abandono de la mesa de negociación del convenio textil por parte de CCOO y UGT, los representantes de ambos sindicatos han indicado en rueda de prensa que “no cesarán las movilizaciones hasta que se negocie un convenio justo, serio y acorde con el tiempo en que vivimos”.

Según afirma Toñi Payán, responsable del sector textil de UGT Almería “se ha roto la negociacion puesto que en 2014 se produjo la última firma del convenio”. Payán, acusa a la patronal de la” insignificante subida del 0,2% en 2015, de salarios congelados, textos obsoletos que no se adaptan a la realidad de los trabajadores y trabajadoras del sector”. De esta manera justifica su cese respecto de la mesa de negociación tras más de un año sin ningun avance con la parte empresarial. “Nos levantamos de la mesa puesto que la pretensión empresarial no es otra que la de destruir y empeorar el convenio que existe en la actualidad ” . Del mismo modo, se muestran en desacuerdo ante la subida del 0,7% después de 4 años sin ninguna otra y la prorroga del texto actual del convenio, que desde 2015 hasta 2018 y teniendo en cuenta la subidad el IPC, les ha hecho perder un 3,3% de poder adquisitivo, además de que se les empeoraron las condiciones laborales, en general, a los trabajadores del sector. “Se nos ha perjudicado en cuanto a horarios, no se remuneran domingos ni festivos, se dificulta sobre manera la conciliación de la vida familiar y laboral, más aun en un sector tan feminizado en el que una mayoria de trabajadoras somos madres".

Por todo ello, la representante sindical añade que “CCOO y UGT llevamos una propuesta inicial de 72 hojas donde se plasmaron propuestas de mejora y una adaptación a la realidad del texto vigente que se ha quedado reducido en 8 folios de propuestas”.

De forma análoga, ambos sindicatos han decidido no continuar con la negociación tal como se está llevando a cabo y han previsto un calendario de movilizaciones que comenzó ayer con el reparto de octavillas entre trabajadores y trabajadoras del sector puesto que, según apuntan “ no sólo se pretende no aceptar ninguna de nuestras medidas, sino que intentan empeorar lo conseguido hasta el momento introduciendo jornadas de lunes a domingos para no pagar ni éstos ni los festivos, amparados por la reforma laboral que aprobó el anterior gobierno”.

Por otro lado, señalan no solo a pequeñas empresas como afectadas por la negociación de este convenio, sino a otras mayores como grupo inditex, grupo Cortefiel, etc. Según nos informan “se tratan de empresas que obtienen grandes beneficios y que quieren seguir beneficiandose a costa de mermar los derechos de los trabajadores”.

En la misma línea, Isaac García del sindicato provincial de servicios de CCOO ,subraya “el desconcierto mayúsculo respecto de la patronal Almeriense en la mesa de negociación y, concretamente en la negociación del convenio textil de Almería, donde la inflexibilidad les resulta como poco chocante,” García, habla de la actitud de cicateria de la patronal en cada una de las reuniones mantenidas con ella, por lo que simpatizan y se unen a UGT en la realización de cuantas actuaciones y movilizaciónes sean necesarias hasta que la patronal cambie su actitud en la mesa negociadora”.

Al hilo de ello, el Sº de acción sindical de CCOO Francisco Almansa ,indica que “cuando va ha haber un acuerdo nacional de una subida salarial del 2% resulta inadmisible que aquí exista esa cicatería por parte de la administración”. Almansa, agrega que “llevamos muchos años de devaluación salarial, también para comprar ropa y si se quiere reactivar la economía necesitamos mejores sueldos para poder comprar”.

Bajo el mismo propósito, David Siles, Sº de la FeSMC UGT Almería, ha respaldado estas iniciativas enfatizando que “en Almería, este tipo de actitud está siendo la tónica habitual a tomar por los empresarios en la negociación de todos los convenios colectivo”. Según Siles “venimos de años de crisis donde se han devaluado los salarios drasticamente y creemos que es hora de obligar a los empresarios a que traigan propuestas de mejora a las mesas de negociación , no como se está haciendo hasta ahora. Queremos poder negociar acuerdos dignos para todos los trabajadores y trabajadoras de todos los sectores y que no nos hagan perder el tiempo más” .

Por su parte, Carmen Vidal, Sº general de UGT Almería, ha querido señalar que estaba previsto firmar el IV Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) con el que estábamos conforme puesto que parecía que la COE estaba en buena sintonía con los sindicatos y se conseguiría desbloquear los convenios colectivos” aunque de momento se ha pospuesto, UGT está haciendo asambleas a nivel nacional para explicar las negociaciones con la patronal sobre alcanzar un preacuerdo de Empleo y Negociación Colectiva para el periodo 2018, 2019 y 2020.

En definitiva, los líderes sindicales buscan la recuperacion de los salarios y el cese de la devaluación salarial por lo que exigen a la patronal que se siente a negociar, de manera juiciosa, un convenio digno para todos.