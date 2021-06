Vox dice estar solo en la defensa del trasvase ante la ruta del PSOE y la indefinición del PP

El presidente de VOX Almería ha advertido de las gravísimas consecuencias que va a tener para el campo almeriense el recorte de un 27% del caudal trasvasado del Tajo-Segura recogido en el borrador del plan hidrológico 2022-2027 presentado por el MITECO la pasada semana.

Juan Francisco Rojas, ha acusado al MITECO de querer imponer sí o sí el agua desalada en el campo almeriense, algo que supondría un importante incremento en el coste del agua y que no solo repercutiría en el agro almeriense, sino en la economía de la provincia y en nuestra forma de vida.

En VOX Almería dicen haberse quedado solos defendiendo el agua del trasvase, ante un PSOE entregado al separatismo y a la agenda ideológica, y un Partido Popular que no es de fiar en la defensa del agua, porque su mensaje es contradictorio, prueba de ello la encontramos en Toledo, dónde el PP se ha mostrado a favor del recorte del trasvase, mientras que en Almería se han sumado al carro de su defensa.

Desde VOX quieren mandar un mensaje claro y contundente a los agricultores y regantes: “Vamos a dejarnos la piel por ellos e iremos donde haga falta para seguir luchando por el agua que nos corresponde”.

“Están en riesgo los más de 100.000 empleos que proporciona la agricultura en nuestra tierra de forma directa y casi el triple de manera indirecta, por lo que no podemos permitir que el PSOE y Podemos se salgan con la suya y apliquen su maléfica política del agua que supondrá la ruina no solo para el campo almeriense, sino para toda la provincia, ya que sin agua Almería no tiene futuro”, ha concluido Rojas.