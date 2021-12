La economía de Almería cayó un 23% con el confinamiento

La pandemia derivada por el virus de la COVID-19 continúa y el escenario actual parece asemejarse al vivido hace ahora un año, donde el número de contagios diarios en la provincia se registraba por varios por centenares. Sin embargo, lejos queda aquel inicio de marzo de 2020 donde el mundo se paró, sin vacuna ni otros remedios para hacerle frente a esta crisis sanitaria de manera contundente y que terminó obligando a la administración a poner medidas restrictivas tales como el confinamiento domiciliario durante 99 días y la consiguiente paralización de la actividad no esencial al completo.

Ahora, ¿cómo afectó en términos económicos reales esta situación a la economía almeriense con el estallido de la pandemia? Ahora, casi dos años después, desde la Consejería de Transformación Económica se ha elaborado un informe donde se desglosa cómo fue aquel impacto y alude a una macromagnitud económica clave: el VAB, que mide el valor total creado por un sector, país o región en un periodo. Es por tanto el valor del conjunto de bienes y servicios que se producen en un territorio durante, descontando los impuestos indirectos y los consumos intermedios.

Esta información permite cuantificar y caracterizar de una manera aproximada qué representa la paralización o prohibición de desarrollar determinadas actividades y la repercusión que tiene en cada provincia, por una parte bajo el estado alarma, y por otra bajo el escenario de paralización de actividad por desarrollar actividades consideradas no esenciales.

Así, acotando desde el 14 al 28 de marzo de 2020 con el decreto de alarma, Almería vio frenada su actividad total en un 12%, computando aquí las actividades posteriormente no permitidas. Esto la situó por debajo del 14% de paralización a nivel andaluz y muy por debajo de la provincia más afectada, Málaga, con una paralización que ascendió al 22,1% debido al peso que tienen las actividades relacionadas con la hostelería y ligadas al ocio. En el extremo contrario estuvo Jaén, donde bajo la definición del estado de alarma se paralizó de manera directa el 9,4% de su VAB.

8,1% Repercusión. Es el peso que supuso la parada almeriense de con respecto a la comunidad

Los sectores más afectados y que quedaron paralizados vieron cómo entre todos ellos sumaron pérdidas del 50,8% atendiendo al valor de la producción al que hace referencia el VAB e involucraron a las actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento; los empleados del hogar y la actividad de organizaciones y organismo extraterritoriales. En segundo lugar, el golpe más severo se lo llevó el comercio al por mayor y al por menor, el transporte y la hostelería; cayendo su valor en la segunda quincena de marzo un 29% producto de las restricciones.

La hostelería supuso una pérdida de valor global de más del 30% en la provincia

Ahora, tomando ya como referencia del 29 de marzo y el 12 de abril, periodo en el que solo se pudieron llevar a cabo las actividades consideradas como esenciales la economía almeriense caía un 23,3%, bastante por debajo de la media regional del 29,7%. En este momento, turismo y hostelería (no esenciales), totalmente paralizados, generaban por sí solos una pérdida de valor en el total de la economía almeriense del 34,3%, siendo la construcción el peor parado de todos con un 83,1%. El único sector de la provincia que no tuvo caída alguna, pues fue crucial para abastecer a almerienses y todo el continente, no fue otro que la agricultura.