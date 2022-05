Las exportaciones almerienses alcanzan los 1.864 millones de euros en el primer trimestre

Las exportaciones almerienses suben en el primer trimestre del año un 15,9% hasta los 1.864 millones de euros, el 18,3% del total andaluz, y es que los envíos de Andalucía al exterior alcanzaron los 10.199 millones de euros entre enero y marzo de 2022, lo que supone la mayor cifra registrada para un primer trimestre del año desde que existen registros homologables (1995), gracias a un crecimiento del 28,1% respecto al mismo periodo de 2021. Un crecimiento que supera en más de cuatro puntos al registrado por la media de España (+23,9%) y es el segundo mayor de las diez comunidades más exportadoras, sólo por detrás de la Comunidad de Madrid.

Este récord del sector exterior andaluz en el acumulado del año viene impulsado por el aumento de las ventas internacionales del mes de marzo, que ha sido del 21,4%, también más de cuatro puntos por encima de la media nacional (+17,1%), hasta sumar 3.888 millones, cifra que también es la más alta que ha registrado Andalucía en un mes de abril desde el inicio de la serie histórica.

Con esta nueva subida, Andalucía alcanza ya 13 meses de crecimiento continuado y a doble dígito de sus exportaciones, ampliando el ciclo expansivo que inició en marzo de 2021 y que desembocó en el registro histórico de ventas logrado en el conjunto de 2021, con 34.552 millones y un crecimiento del 24,2% respecto a 2020.

Una fuerte reactivación que se extiende al primer trimestre de 2022, gracias al crecimiento de las ventas en sus primeros 20 mercados, especialmente, en algunos estratégicos de América, África y Asia, como Arabia Saudí, China, Estados Unidos y Marruecos, que aportan diversificación, pero también con grandes subiudas en Europa, especialmente en Portugal, Países Bajos y Turquía.

Las ventas internacionales de Andalucía se reactivan especialmente en capítulos industriales y tecnológicos, como el naval, que multiplica por 63 sus ventas; el aeroespacial, que crece un 64%, y el minero, que sube un 47%. Estos y otros, vienen a unirse al crecimiento sostenido del sector agroalimentario.

Se trata de una subida protagonizada desde todos los puntos de la comunidad, toda vez que las ocho provincias presentan crecimiento de sus exportaciones, cinco de ellas a doble dígito, destacando Cádiz, con un 72% de crecimiento, y Huelva, que sube un 33%.

Las importaciones realizadas por Andalucía también aumentaron en los tres primeros meses del año, un 60%, hasta los 10.518 millones, lo que sitúa el saldo de la balanza comercial a 318 millones por debajo del equilibrio, con una tasa de cobertura del 97%, hasta 12 puntos superior a la que presenta la media nacional, que fue del 85,3%. En el primer trimestre del año España facturó 89.611 millones en ventas y 105.028 millones en compras al exterior, generando un déficit comercial de 15.416 millones.

En el primer trimestre de 2022, Andalucía incrementó las ventas de diez de sus doce primeros capítulos exportados, entre los que destaca el crecimiento de las exportaciones en el capítulo barcos y demás artefactos flotantes, que multiplicó su factura por 63 respecto a marzo de 2020, hasta alcanzar los 265 millones, que lo sitúan en el undécimo lugar, con el 2,6% del total.

Como séptimo capítulo del Top10, el aeronáutico incrementó sus ventas un 64% hasta los 389 millones, el 3,8% del total, lo que sitúa a Andalucía como primera comunidad exportadora del sector en el primer trimestre; y el de minerales, alcanzó una subida del 47% hasta los 399 millones, el 3,9% del total.

Junto a ellos, avanzan notablemente otros capítulos del ámbito industrial como los combustibles y aceites minerales, segundo exportado con 1.560 millones, el 15,3% y un crecimiento del 80%; fundición, hierro y acero, quinto, con 409 millones, el 4% y alza del 44%; productos diversos de las industrias químicas, décimo con 322 millones, el 3,2% y subida del 27,6%; y plástico y sus manufacturas, décimo segundo, con 198 millones, el 1,9% y un ascenso del 20% interanual. En este periodo, descienden las exportaciones sólo en los capítulos de cobre y sus manufacturas un 2,3% hasta los 365 millones; y las de máquinas, aparatos y material eléctrico bajan un 5,5% hasta los 343 millones, el 3,4%.

Al buen tono de los sectores industriales, se suma la fortaleza continuada del complejo agroalimentario y de bebidas de Andalucía, que incrementa las ventas de sus principales ámbitos exportadores, como las hortalizas, primer capítulo exportado por Andalucía en el primer trimestre, con 1.572 millones, el 15,4% y un aumento del 14,4%; las frutas, en tercera posición, con 846 millones, el 8,3% y subida del 5,7%; y el aceite de oliva, con 648 millones, el 6,4% y un alza del 3,6% interanual. Es un producto que forma parte del capítulo de grasas y aceites animales y vegetales, cuarto exportado, que en su conjunto creció un 10,5% hasta los 769 millones, el 7,5% del total.

Fuerte crecimiento en China, EE.UU. y Arabia Saudí

El primer trimestre de 2022 ha dado un nuevo impulso a la diversificación de mercados de las exportaciones andaluzas, con crecimientos en sus 20 primeros destinos, incluidos Estados Unidos, China y Arabia Saudí.

China, tercer mercado no europeo de Andalucía y décimo mundial, es el que más crece de los diez primeros, con una fuerte subida del 88% hasta los 336 millones, el 3,2% del total. Dentro del top 10 de destinos, también se encuentran Estados Unidos, primer mercado no europeo y quinto mundial de las exportaciones andaluzas, con 663 millones, el 6,5% y un aumento del 33%; y Marruecos, segundo no europeo y octavo mundial, con 442 millones, el 4,3% y un alza del 25,3%.

No obstante, el mayor incremento de las ventas en los 20 primeros mercados se produce en Arabia Saudí, al que Andalucía multiplica por seis sus exportaciones (+549%) hasta los 300 millones, el 2,9% del total, debido al fuerte crecimiento de las ventas del capítulo naval, con lo que se sitúa como décimo primer mercado de Andalucía. Otros países hacia los que se produce un aumento destacado de las ventas son Turquía, décimo tercer destino, donde crecen por encima del doble (+164%) hasta los 196 millones; y Japón, en décimo cuarto lugar, con 136 millones (1,3%) y alza del 26%.

Como primer destino mundial continúa Alemania, con 1.113 millones, el 10,9% del total y un alza del 11,2%; Francia es segundo, con 954 millones, el 9,4% y una subida del 12,7%; e Italia, tercero, con 906 millones, el 8,9% y un incremento del 11,4%. El cuarto es Portugal, con 742 millones, el 7,3% y un aumento del 42%; en sexto, Países Bajos, con 612 millones (6%) y una subida del 46%; en séptimo, Reino Unido, con 606 millones, (5,9%) y alza del 4,9%; y, en noveno, Bélgica, con 413 millones (4%) y avance del 16%.

Cádiz y Huelva, lideran y la que más crecen

Todas las provincias andaluzas contribuyeron al crecimiento de las exportaciones de la comunidad, cinco de ellas con subidas dos dígitos. Cádiz se sitúa de forma destacada como la primera exportadora en el primer trimestre de 2022 y la que más crece, con un 72% más exportado que en el mismo periodo de 2021 y una factura de 2.468 millones, el 24,2% del total de Andalucía. La segunda exportadora es Huelva, con 2.062 millones, el 20,2%, siendo también la segunda que más crece, un 33%.

Como tercera exportadora se sitúa Almería, con 1.864 millones, el 18,3% del total y un incremento del 15,9%. Le siguen Sevilla, con 1.076 millones, el 16,7% y un aumento del 19,1%, el tercero más alto; Córdoba, con 705 millones, el 6,9% y subida del 15,7%; Málaga, con 644 millones, el 6,3% y alza del 5%; Granada, con 395 millones, el 3,9% y ascenso del 3,1%; y Jaén, con 353 millones, el 3,5% y crecimiento del 7,3%.