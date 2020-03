“El plan hidrológico abordará las aguas subterráneas y el problema de las inundaciones”

El presidente de la Confederación Hidrográfica del Sur (CHS), Mario Urrea, analiza la situación de la misma en la provincia así como otros temas de interés como la situación de acuíferos y embalses y las medidas tomadas para hacer frente a los daños producidos por la DANA.

–Recientemente la CHS ha abierto una nueva sede en la provincia del Almería, ¿qué servicios ofrece?

–Así es, la Confederación Hidrográfica del Segura ya tiene sede en Almería, en el municipio de Pulpí, concretamente en el polígono industrial. Se trata además de la primera sede fuera de Murcia que abre el organismo de cuenca, pues tenemos previsto instalarlas también en la Vega Baja de Alicante y Albacete, teniendo así representación en todas y cada una de las comunidades autónomas que tienen parte de su territorio en la Demarcación Hidrográfica del Segura. Respecto a los servicios que ofrecemos, nuestro interés es evitar en la medida de lo posible los desplazamientos a Murcia, así que ofrecemos asistencia para los procedimientos más comunes que pueden interesar a los ciudadanos de Almería. Además, la oficina también sirve de sede para el equipo de agentes medioambientales y guardias fluviales de la CHS que trabajan en la zona.

–¿Cómo se ha hecho frente a los daños producidos por la DANA del año pasado?

–El organismo que presido está acometiendo obras de emergencia para recuperar la capacidad hidráulica de algunos cauces de la demarcación dañados por la DANA del pasado mes de septiembre. La CHS está ejecutando obras por un importe de más de 3,3 millones de euros en Almería. Los trabajos consisten en la recuperación la capacidad hidráulica de las ramblas, mediante limpieza, estabilización y refuerzo de los cauces. Los más representativos en Pulpi y en Cuevas del Almanzora en la Rambla de Guazamara. Se ha trabajado también en Chirivel. También, me gustaría señalar que estamos manteniendo reuniones periódicas con los regantes almerienses, y también con los alcaldes de los municipios de la comarca, en las que informamos del avance de estas obras de emergencia. Nuestra disposición a la colaboración y el intercambio de información con todo aquel que la requiera es máxima. Además, quiero destacar que desde mi llegada a la presidencia del organismo de cuenca, uno de mis objetivos prioritarios fue el de reactivar el plan integral de limpieza de cauces en la cuenca del Segura, que había quedado suspendido durante los últimos años. El objetivo es que estas acciones en los cauces no respondan a sucesos meteorológicos concretos sino que se mantengan en el tiempo y sirvan para mejorar el estado general del Dominio Público Hidráulico.

La sobreexplotación de los acuíferos es un problema en la cuenca del Segura, en la provincia Almería y en otras zonas

–La CHS también está trabajando en el nuevo plan hidrológico de cuenca, ¿cómo afecta la provincia de Almería?

–Efectivamente en estos momentos nos encontramos en los trabajos previos del Plan Hidrológico 2021-2027 de la Demarcación del Segura. Hemos sacado a información pública el Esquema provisional de Temas Importantes para que todos los ciudadanos, organizaciones y sectores interesados puedan participar. Por lo que respecta a Almería, el plan tratará la situación de las aguas subterráneas y el problema de las inundaciones, ambos temas vitales en la zona. La escasez de recursos, el trasvase Tajo-Segura y la aportación de las aguas desaladas también cuenta con un capítulo importante. En particular en la Comarca de los Vélez, tenemos una problemática específica, que es la situación de los acuíferos, ya que se está observando como los nivel van paulatinamente bajando, espero que con las reciente nevada se pueda recuperar algo. Por otro lado seguimos trabajando con la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir para intentar solucionar el acuífero compartido.

–La agricultura es un sector muy importante en la provincia de Almería, ¿en qué medida está ayudando la CHS a su desarrollo?

–Somos conscientes de la importancia que tiene un sector como el agrícola en la provincia de Almería y trabajamos para hacer llegar el agua legalmente asignada a todos los puntos de la cuenca del Segura, a pesar de que desde 2015 la demarcación sufre escasez de recursos. Se están tomando medidas para paliar estos problemas, por ejemplo, la Comunidad de Regantes de Pulpí disponen desde el pasado año de una concesión extra de 1,5 hectómetros anuales que provienen de la ampliación de la desaladora de Águilas. La desalación se ha convertido en un pilar fundamental que ayuda a complementar los recursos de agua disponibles, y la CHS trabaja en potenciarlo. También estamos trabajando en la interconexión de las plantas desaladoras de Torrevieja, Valdelentisco y Águilas y con los canales del trasvase, con el fin de hacer más eficiente el sistema y mejorar el suministros en toda la cuenca. Además hemos trasladado al Ministerio la reclamación de los regantes de una precio de agua desalada que mantenga la actividad en el futuro.

– ¿Cómo está la situación de los embalses?, ¿seguimos en sequía?

–- El Índice de Estado Global, que marca la situación general de la cuenca del Segura, ha mejorado en los últimos meses y se encuentra en prealerta por sequía, concretamente se trata del valor relativo al índice de escasez conyuntural. El año hidrológico 2018-2019 acabó en Alerta debido a las escasas aportaciones de invierno de 2019. Las precipitaciones de principios de año hidrológico 2019-2020 han llevado al indicador a mostrar una tendencia positiva. El comienzo del año hidrológico se ha caracterizado por fuertes precipitaciones que han mejorado las existencias en las presas de las cabeceras de los ríos Segura y Mundo, pero que aún no permiten garantizar la atención de demandas con normalidad durante el año hidrológico en curso. Los embalses de la cuenca contienen 445 hectómetros cúbicos de agua y se encuentran al 39% de su capacidad. Cabe destacar, asimismo, que no hay riesgo para garantizar la demanda de suministro a la población durante el presente año hidrológico. No obstante lo anterior los regantes de Almería miran más hacia la situación de los embalses de Entrepeñas y Buendía en el Tajo y del Negratín en el Guadalquivir.

–El estado de los acuíferos es un tema que también interesa en Almería. ¿Cómo se encuentra este tema?

–La sobreexplotación de los acuíferos es un problema en la cuenca del Segura, tanto en la provincia de Almería como en otras zonas, como por ejemplo el norte de la Región de Murcia y sur de la provincia de Albacete. La Directiva Marco del Agua establece que en 2027 no se podrá extraer agua de acuíferos sobreexplotados. Es importante que seamos capaces de ver la cuenca como una unidad de planificación, y no troceada por provincias. Aquí, como he comentado antes, estamos especialmente interesados en solucionar el problema en la comarca de los Vélez.

–¿Nos puede comentar algo más, ya la Comarca de los Vélez y María, existe un problema de aguas subterráneas? ¿Qué soluciones plantean desde la Confederación?

–Nos hemos reunido en el Ayuntamiento de Vélez Blanco con el subdelegado del Gobierno en Almería y los alcaldes de la comarca para tratar este asunto. También ha participado en las reuniones el presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. El problema está en estudio por las Oficinas de Planificación tanto del Guadalquivir como del Segura en colaboración con el IGME, debiendo asimismo participar la Dirección General del Agua del Ministerio al ser un acuífero compartido. Básicamente, la situación consiste en una sobreexplotación de acuíferos, lo que hace que exista alarma social por la escasez de recursos, tenemos que tener presente que en la comarca sólo se puede disponer de agua para abastecimiento mediante fuentes o pozos. La CHSegura se comprometió a un análisis de la superficie de riego en su cuenca en relación al respaldo concesional en el registro de aguas.