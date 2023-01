El mar de plástico de Almería como gran huerto solar, a tiro en año y medio

¿Se imaginan un cuadro familiar que sea un calefactor, unas baldosas que generen electricidad, la acumulen, den calor y se iluminen a su paso, chaquetas para las fuerzas de seguridad que proporcionen calor, la vela de un barco que sea a la vez una placa fotovoltaica o toda la superficie invernada de Almería, unas 33.000 hectáreas, como huerto solar? Pues Sana Energy, una compañía germano-española constituida en 2021 por CT Coating AG, hace que eso y más sea posible gracias a la nanoplasta, que lleva desarrollando su empresa matriz desde hace más de 20 años, y a su sistema de fabricación industrial para la aplicación de la misma, que consiste, simplificando, en máquinas de impresión para poder aplicarla en cualquier tipo de superficie, ya sea madera, tela, hormigón, cristal, metales, entre otros, y bien flexible o rígida, y un software, que garantiza que la impresión sea homogénea; el proceso es rápido y con un 75% menos de huella de carbono en general.

Según detalla Javier Celdrán, director de Sana, la nanopasta, principalmente, está compuesta de nanopartículas de carbono, cuya composición cambia en función de las aplicaciones. “No utilizamos ni tierras raras, minerales extraños ni metales pesados y, por lo tanto, no estamos sujetos a restricciones de ningún tipo”. Con esto, la nanopasta y, con ella, los paneles solares o las baterías sólidas que fabrican son 100% reciclables, no tóxicos, resistentes y duraderos.

Las aplicaciones principales de la nanoplasta son la generación de electricidad, acumulación de la misma, la generación de calor o frío o iluminación. En cuanto a la generación de energía fotovoltaica, que tendría gran impacto en la provincia almeriense y en Andalucía con un proyecto muy ambicioso, Sana posibilita que cualquier superficie sea a la vez un panel solar, por lo que paredes y techos de los invernaderos entran en sus planes. “Producimos electricidad incluso con luz difusa sin necesidad de que los rayos del sol incidan de manera directa sobre el panel, esto es importante para poder poner paneles en vertical con la misma eficiencia que si fueran perpendiculares a los rayos”, añade Celdrán. En el caso de los invernaderos, la compañía puede producir un panel solar translúcido, sobre el cual se puede regular la cantidad de luz que pase al interior según la conveniencia de la planta, “tenemos una pasta electrocromática, que según el voltaje que se le aplique se vuelve más o menos transparente. El agricultor puede regular la cantidad de luz según lo que tenga plantado”.

Esta solución tecnológica podría beneficiar tanto a quienes cuentan con estructuras de invernaderos rígidas como a los que disponen de invernaderos de plástico, “podemos imprimir en un polímero”, dice el director de Sana, quien añade que la compañía está trabajando con Bayer para determinar la clase de polímeros policarbonatos más resistentes a los rayos ultravioleta y ligeros”.

El aprovechamiento del ‘mar de plástico’ como huerto solar aliviaría tensiones sobre la sostenibilidad de los terrenos sobre los que actualmente se están planificando algunas plantas solares, además de conllevar cero inversión para el agricultor, “nosotros hacemos toda la instalación sin coste para él, le alquilamos el techo del invernadero, que el productor puede manejar de acuerdo a las necesidades de sus cultivos, y nuestro negocio es comercializar la electricidad. Otra opción, en la que sí tendría que invertir, sería venderle el panel solar (techo del invernadero) y que él venda o autoconsuma la energía que genere”. Como relata el director de la firma, el mantenimiento es fácil frente a las placas tradicionales de silicio que son rígidas y pueden tener microrroturas que invaliden el circuito, “nuestros paneles puedes agujerearlos que seguirán funcionando”.

Javier Celdrán señala que la dificultad que se plantea es que los puntos de descarga de energía son muy escasos en Almería, “así que la idea es volcar a red donde podamos y nos permita el regulador y Red Eléctrica, descargándose electricidad en municipios con el consiguiente ahorro de coste de energía para los mismos y, por otro lado, levantar un gran parque de generación de hidrógeno verde cuyos electrolizadores funcionarían con la electricidad generada en los invernaderos y construir y abastecer plantas desalinizadoras en la costa. En el caso de que haya exceso de energía nuestras baterías son capaces de acumularla”.

Y es que las baterías con colectores de corriente bipolares para almacenamiento de energía es otra aplicación de la nanopasta y el sistema de aplicación de Sana. “Son de estado sólido, no necesitan ni litio ni cobalto, por lo que protegen el medioambiente y ahorra costes elevados, son también 100% reciclables, seguras puesto que no emiten gas tóxico y no prenden fuego, también las puedes transportar en avión o doblar”. Estas baterías, según las pruebas realizadas tienen hasta 500.000 ciclos de carga, “estamos en más del doble de las celdas de Tesla, que están dando unos 200 Wh/kg, nosotros estamos en más de 430 también; asimismo tenemos una estabilidad térmica mucho mayor y eso significa que no necesitamos una gestión de la batería tan compleja con el consiguiente ahorro en peso, seguridad y costes. Además, con una gran vida útil de la batería te puedes plantear cosas como lo de las baldosas, que pueden aguantar 100 años, sino no tendría sentido”.

Con el foco puesto en las posibilidades del mar de plástico, Sana contempla levantar una gigafactoría en Almería para la producción de los paneles solares y las baterías, “de esta manera, con la proximidad de la oferta y la demanda se reduce la huella de CO2”. La inversión en esta infraestructura, según Celdrán, sería de 50 millones de euros para producir un gigavatio, que financiaría directamente la compañía. Respecto a las posibilidades de emplazamiento ya han empezado los contactos con instituciones de Almería. “Tenemos año y medio para montar la fábrica y ese plazo para entregar las máquinas y diseñar los productos que hacen falta según los tipos de invernadero”.

Además, con esta instalación se pretende crear un universo de empresas alrededor con la finalidad de atraer inversión y utilicen su producto, “habrá empresas de grandes dimensiones a las que le vendamos la maquinaria y la nanoplasta y ellas la manufacturen, pero también pretendemos atender a otras para que incorporen la nanoplasta a su producto, por ejemplo, una empresa de porcelánico que haga suelo radiante: ella puede hacer las baldosas, nosotros le imprimimos la nanopasta que genera calor y ella las vende. El objetivo es tener socios industriales y tecnológicos para cada sector”.

Como explica Celdrán, el coste del panel solar de Sana es menos de la mitad del coste de un panel solar fabricado en China y con una vida útil mayor, “respecto a nuestras baterías igual, tenemos un coste de kilovatio por la mitad que de la de litio”.

Antes de arrancar con la gigafábrica en Almería, Sana, trabaja ya en una fábrica propia en Alemania que estará operativa a lo largo del primer cuatrimestre del 2024, con la finalidad de que sirva de modelo y para uso por parte de sus clientes mientras le suministran la maquinaria para realizar productos conceptuales, test y pequeñas series de producción.