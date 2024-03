La Cofradía del Tomate de Almería ya es una realidad: "Tenéis que invitar a Ségolène Royal"

Dicen que nadie es profeta en su tierra, pero Mar Villalobos, periodista almeriense y uno de los rostros más representativos del programa ‘Aquí la Tierra’ de La 1, se ha encargado este sábado de desterrar este dicho que, no por manido, ha de ser siempre cierto.

La comunicadora ha estado presente como parte activa y fundamental en la celebración del VIII Congreso de la Federación Andaluza de Cofradías y Asociaciones Gastronómicas (FECOAN). Suya es, en parte, la iniciativa que ha permitido que desde ahora el tomate de Almería ostente una cofradía propia, como suyo es el reconocimiento que horas más tarde recogerá al ser nombrada digna embajadora de este producto tan característico de la provincia.

“Si alguien tiene la culpa de que Almería cuente con una cofradía del tomate, esa es Mar Villalobos”, destacaba Mabel Salinas, adjunta a la dirección de Caparrós Nature y encargada de moderar este Congreso. Villalobos ha cogido el testigo no sin antes hacer público su agradecimiento y acordarse de los que iban a ser sus compañeros de ponencia, Enrique Sánchez y José Álvarez, que por distintos motivos se vieron obligados a ausentarse de la cita.

Villalobos, que se define a sí misma como una “contadora de historias”, ha querido en primer lugar echar la vista atrás y hacer un breve recorrido por la década que lleva viajando por el país en busca de esas historias cotidianas del día a día, en las que se acerca a aquellos que nos dan de comer, que trabajan los productos y los cultivan, a su historia y tradición. “Esto es lo que hago profesionalmente y también se ha convertido en una forma de vida”, ha subrayado.

Y es que, fruto de ese “apasionante viaje” a lo largo y ancho del territorio nacional, la periodista descubre las cofradías gastronómicas, grandes desconocidas para mucha gente y que, matiza, nada tienen que ver con la Semana Santa a pesar de hacer gala de ese nombre tan característico de la Pascua. Añade, Villalobos que durante su particular periplo no le han faltado ofrecimientos tan variopintos como ser Cofrade de Honor de los hongos y setas de Navarra, de la anchoa de Cantabria y hasta del queso manchego. “Es ahí donde descubro a estas familias que se crean en torno a un producto al que se le da valor porque les une una zona geográfica donde se cultiva o produce”, señala una Villalobos que no duda en afirmar que llevaba cerca de diez años anhelando que existiera una Cofradía del tomate en Almería. Deseo que desde ahora se ha transformado en algo real, tangible.

Líder productor en España

Pero el camino no ha sido sencillo para una provincia y un producto a los que los datos avalan. No en vano, Almería produce una media de 700 millones de tomates al año, el 50% del total producido en España, y es uno de los mayores exportadores del mundo. A ello contribuye sobremanera el inmenso mar de invernaderos que baña la provincia, que facilita la producción de este alimento en épocas del año en las que el resto del país no puede la acometer. “Conseguimos crear una atmósfera protegida para hacer unos tomates de calidad y sabor”, ha incidido Villalobos.

De su encuentro con Pedro Caparrós, gerente de Caparrós Nature, y de un vínculo forjado a base de reportajes, emerge la creación del tomate ‘Maravilla’, en honor a la propia Mar Villalobos y, a la postre, piedra angular de lo que hoy es la recién alumbrada Cofradía, que nace con una clara vocación de colocar al tomate de Almería como referente en cualquier parte del mundo y darle valor a las personas que lo cultivan, lo cocinan y disfrutan.

Cofrades de Honor de FECOAN

Durante la ceremonia de inauguración se ha procedido a entregar a las principales autoridades presentes, así como a Vicente del Bosque, el distintivo de Cofrades de Honor de FECOAN. “Como dijo Neruda, el tomate es un fruto con luz propia”, ha expresado la alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, la primera de las distinguidas, quien ha acudido a la Casa de las Mariposas en una lluviosa mañana antes de presidir los actos del Consistorio por el 8M. “Somos el primer productor y, como dice Jorge Jordana, puede albergar tanta tecnología como un Ferrari”, ha expresado.

La tecnología ha sido, sin duda, uno de los símiles más utilizados en los discursos políticos. Aránzazu Martín, delegada de la Junta de Andalucía en la provincia, ha asegurado que “para mí un tomate tiene más innovación que un iPhone”. Ha recogido el galardón en nombre de la Consejera de Agricultura, Carmen Crespo, quien ha debido ausentarse de la ceremonia por cuestiones de agenda. “Almería es tierra de agricultores y mar de invernaderos”, ha recalcado.

Otro de los distinguidos, el presidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García, ha reivindicado las bondades de la tierra ante los representantes de FECOAN. “Almería es una fábrica de salud y lo hacemos en forma de sabor con nuestras 33.000 hectáreas para fabricarlos. Nuestro gas y petróleo es el sol, nuestros invernaderos no funcionan con combustibles”, ha asegurado. “Caparrós empezó de niño llevando productos al Mercado Central y desde entonces se ha dedicado a cultivar en salud”, ha dicho.

Por alusiones, ha hablado Pedro Caparrós, presidente de la nueva Cofradía. “Tenemos una directiva con personas de la tierra para promocionar lo nuestro”, ha explicado. Le han dado la bienvenida Pepe Oneto, presidente de FECOAN, y Juan Moreno, presidente de la única Cofradía que había hasta ahora en Almería, la de los Harapos. “Tenéis que invitar a Royal para que no diga más pamplinas”, ha expresado Oneto, levantando aplausos. “Cuantas más cofradías tengamos, mejor”, ha espetado Moreno.