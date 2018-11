La Mesa del Agua pide participar en la modificación de los trasvases

En el transcurso de la reunión mantenida hoy con el subdelegado del Gobierno, la Mesa del Agua de Almería ha reclamado la participación activa de los regantes en el trámite parlamentario del proyecto de ley sobre el cambio climático que podría aprobarse antes del próximo mes de enero, según las últimas previsiones del Gobierno. La Mesa del Agua ha trasladado al subdelegado, Manuel de la Fuente, la necesidad de que el Gobierno conceda a los regantes almerienses la interlocución que les corresponde para que el proyecto de ley que previsiblemente modificará los trasvases se redacte “escuchando a todas las partes implicadas, algo que hasta el momento no ha hecho el Ministerio para la Transición Ecológica, que ni siquiera ha contestado a nuestra petición de mantener una reunión con el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán”, ha explicado el portavoz de la Mesa, José Antonio Fernández.

En este sentido, la Mesa del Agua de Almería ha anunciado que no descarta convocar movilizaciones para impedir que el Gobierno anule los trasvases por decreto y sin querer entender que el agua es un recurso público que no pertenece a un territorio. El cambio climático no puede ser la excusa política para condenar a miles de familias de la provincia de Almería a la pobreza hídrica y con ese pretexto desmantelar la principal zona europea de producción de frutas y hortalizas durante el invierno.

Las comunidades autónomas cedentes de agua ya han manifestado su interés en ampliar la superficie de regadío, a pesar de que no cuentan con las condiciones climáticas para igualar la productividad del sureste español. “Sospechamos que todo esto no es por el cambio climático, sino por intereses empresariales que nada tienen que ver con el respeto al medio ambiente ni con la conservación de los recursos hídricos”, ha asegurado el portavoz de la Mesa del Agua.