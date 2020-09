Abierto el casting de actores para la serie 'Mobking' que se celebrará en Almería

Se buscan actores y actrices que quieran participar en una serie de televisión internacional que se filmará en España llamada "MobKing", una serie web online premiada basada en el mundo de la corrupción, asesinatos y el crimen organizado en la Florida moderna, y que está a punto de convertirse en un éxito televisivo que se transmitirá en todo el mundo.

La serie será producida por la productora Wanda-Halcyon Television y se rodará en Almería, Málaga, Madrid y París (Francia). El rodaje comenzará en Noviembre de 2020. La producción busca hombres y mujeres que sean actores profesionales para un papel pequeño pero fundamental en esta serie de televisión estadounidense de alto nivel. Los solicitantes deben tener entre 25 y 35 años, tener experiencia en interpretación y hablar inglés y francés y deben estar representados por un agente.

Los productores han pedido a los interesados que sigan las estrictas pautas a continuación para que las candidaturas sean aceptadas para su revisión: Dos fotos profesionales, una de cara y una de cuerpo entero. Si se envían más de dos fotos, la solicitud no se revisará, currículum vitae (no más de una página) que debe incluir su experiencia y un enlace a su página de IMDB.

También se solicita un video de un minuto (enlace o archivo adjunto) en inglés que explica por qué debería ser elegido para el papel. No envíe enlaces de video de más de un minuto o la solicitud será rechazada. No envíe archivos adjuntos de más de 10 MB, un enlace a su reel de Acting, no más de cinco minutos que muestre actuaciones pasadas, datos de contacto del agente o representante. Se dará preferencia a los miembros del Screen Actors Guild o equivalentes. Los candidatos deben tener un pasaporte de la UE y poder trabajar en España.

Las solicitudes deben enviarse a info@wanda-halcyon.com. Las audiciones tendrán lugar el 21 de octubre en Almería. La persona que sea seleccionada para la audición y tenga que viajar más de 100 kilómetros, la producción dará 100 euros en efectivo a su llegada a las audiciones para cubrir tus gastos. Las solicitudes deben recibirse como muy tarde el miércoles 14 de octubre. https://wanda-halcyon.com/