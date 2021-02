Alberto Luque cuenta la realidad que se vive en una ambulancia en un libro

Para muchos, los hospitales o ambulancias no son demasiado familiares. Por suerte, no forman parte del día a día. Por esta razón, Alberto Luque trata de acercar su particular oficina, con el fin de mostrar qué significa adentrarse en una ambulancia. Batallas de una ambulancia 3 es un conjunto de relatos basados en hechos reales, muchos de ellos vividos en época de pandemia. Realidad sin morbo, que como bien expresa Alberto, muestra la verdad que sus pacientes viven al entrar en una ambulancia.

Este enfermero malagueño trata de hacer ver a sus lectores lo importante que es valorar todo lo que tenemos, y sobre todo, apreciar la vida y la oportunidad de vivirla. “Esa realidad presente que nos ha tocado navegar nos ha dejado patente que el vivir es aquí, es ahora y nada más urgente tenemos por delante”, expresa el autor.

Publicada en Círculo Rojo Grupo Editorial, el lector va a encontrar una forma de entender la labor sanitaria fundamentada, como explica el autor, en la actitud a la que añadir aptitud. Comunicación efectiva, escucha activa, empatía, asertividad, sentido del humor y hasta la música como herramientas básicas sin las cuales, como él mismo reitera, no sería posible llegar a la excelencia en el cuidado de personas.

Del mismo modo, el lector podrá encontrar reflexiones con las que el autor trata de ayudar a entender mejor sus propias emociones. Además de una laborar didáctica y de visibilización de temas tan importantes como son el infarto, alcohol al volante, ictus, accidentes domésticos en niños.

Batallas de una ambulancia 3 es un libro basado en hechos reales y que culmina trilogía. 36 capítulos que narran historias de vida fundamentadas en avisos que vive un equipo de emergencias.

Batallas ganadas, perdidas, todas peleadas por el personal sanitario de una UVI Móvil y relatadas en primera persona por el autor. Alberto vuelve a poner el foco en la persona más allá del paciente y, a través de un lenguaje sencillo, realista, y alejado del morbo, nos coge de la mano para adentrarnos en su ambulancia, donde nos muestra sin tapujos lo que allí sucede. Vida y muerte como las dos caras inevitables de la moneda que es vivir.

Alberto Luque Siles nació en Villanueva de Algaidas (Málaga) el 21 de julio de 1972. Diplomado en Enfermería por la Escuela Universitaria de Enfermería de Ceuta en 1993, donde comenzó su andadura profesional en la Unidad de Hospitalización a domicilio. Ese mismo año ingresa en Sanidad Militar y, tras su paso por las distintas academias, es destinado a la Escuela Central De Educación Física y posteriormente a la Academia de infantería de Toledo, donde ejerce como capitán enfermero y docente durante dieciséis años (actualmente en excedencia).

Su paso por las FAS lo lleva a la antigua Yugoslavia y a convivir con su postguerra más cruda. Desde el año 2009 ejerce como enfermero de emergencias en la UVI Móvil de Alcázar de San Juan. Su pasión por la emergencia lo ha llevado a una continua formación y participación como ponente en múltiples charlas, cursos y congresos. Tras el éxito de Batallas de una ambulancia 1 y 2 se decide a lanzar esta tercera entrega. Batallas de una ambulancia 3 culmina trilogía y es una continuidad de relatos reales protagonizados por un equipo de emergencias sanitarias que el autor fundamenta en una profunda evolución personal, profesional y narrativa.