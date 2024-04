Alfonso Berlanga y Noelia Martín son los invitados al Velorio Poético en Clasijazz

Poetas del Sur Almería organiza un nuevo Velorio, el LXXI Velorio Poético, que tendrá lugar hoy jueves, 11 de abril, en Clasijazz a partir de las 20 horas.

En esta ocasión comienzan los velorios con interesantes novedades y los poetas Alfonso Berlanga Reyes, Noelia Martín Peña, Tuco Nogales, Concha Castro, Mar García Rubira y Antonio Blanco Caparrós. La música irá a cargo del pianista Javier Milán. También habrá exposición y venta de libros.

Los ya célebres Velorios Poéticos de Almería, cuentan con la inestimable colaboración de Alonso de Molina, Diego Alonso Cánovas, Perfecto Herrera, Carmen Baeza Lores, Antonio Almécija Molina, Domingo Cañadas Hernández, Fernando Barrionuevo, María Lago Núñez, Pablo Mazuecos, Mariángeles Lonardi, Miguel Arranz, Sara Harb y Chelo Milán.

Los poetas invitados son Alfonso Berlanga Reyes, nacido en Málaga, pero cordobés de sentimientos. Catedrático de Literatura española, escritor y político ha desempeñado diversos cargos administrativos y políticos en España y en otros países de Europa. Ha impartido multitud de cursos de formación para profesores y ha escrito gran número de libros de carácter literario y científico, entre ellos una Historia de la literatura española a través de los textos y un estudio crítico sobre Poesía tradicional. Lírica y Romancero.

En cuanto a su producción literaria, ha publicado cuatro poemarios: Son aymara, dedicado a Bolivia; La casa de la Almedina, reflejo de Almería y sus gentes; Luz y cal, un canto de amor y, finalmente, Y todo fue mujer en homenaje a la mujer.

Noelia Martín Peña (Almería) es psicóloga de profesión y amante de las letras, la filosofía, el pensamiento y la mente. Reflexiva e irracional, se define a sí misma como el resultado de constantes antagonismos, aspecto que marca sus obras y poemas.

Autora de los poemarios Caos deforme de bellas formas y A través de mis puntos suspensivos que intentan llegar directamente al alma de los lectores a través de la intensidad de sus palabras.

Siempre ha creído que la poesía es una razón de ser, un puente invisible capaz de unir a las personas, una salvación.Nacida en 1982 estudió en el Colegio de El Parador y luego estuvo en el Instituto de Aguadulce y en la Universidad de Almería hizo psicología. “Me gustaba veterinaria pero había que irse fuera. Luego empecé a preguntarme cosas y de hecho lo que me llevó a estudiar psicología fue la pregunta ¿Por qué los asesinos matan?. ¿Qué les pasa por su cabeza?. Y eso me hizo que me inclinara por estudiar psicología y me encanta mi trabajo”.

Pero antes de ejercer la psicología como verdadera vocación, Noelia Martín ha estado trabajando en la hostelería y también junto a su padre en un invernadero de la familia.