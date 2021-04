Antonio Guerrero: "Queremos llevar la filosofía a todos los lugares posibles”

-Nace Filosofía en la calle Ediciones. Se trata de una nueva editorial. ¿En los tiempos que corren parece muy arriesgado?

-En efecto. En estos tiempos donde la cultura parece ser un género menor, o un género de consumo de masas, plantear la posibilidad de crear una editorial parece una aventura cervantina sin garantías. No obstante el alumbramiento de este sello no viene de un brote espontáneo, ni siquiera de una sugerencia, sino más bien es la consecuencia de un proceso iniciado tiempo atrás por las actividades de la asociación o el colectivo Filosofía en la Calle, como así nos llaman. Nuestras acciones culturales estaban demandando un soporte editorial propio para dar un servicio no solo a los nuestros sino a los colaboradores externos. Desde ahí surgió la opción de plantear una editorial que ambicionara a un público más amplio y vinculado al mundo de la filosofía.

-¿Cuando se plantea crear una editorial centrada principalmente en temas filosóficos?

-Puede parecer un atrevimiento y precisamente el otro día un amigo me lo planteó. ¿Cómo se te ocurre montar una editorial de filosofía con la que está cayendo? – me dijo-. Entonces tuvimos una reflexión en voz alta y a dúo. De ahí salió que en efecto ha bajado mucho el número de lectores en nuestro país, al igual que la industria editorial ha tenido que ir remodelándose. Todos sabemos ya, o al menos yo lo doy por hecho, que cuando se extingan las generaciones que se educaron al abrigo del aprendizaje basado en la lectoescritura los libros se convertirán en un objeto de coleccionista. Se impone la cultura digital y hay que admitirlo. Pero la filosofía no está en esta situación, atribuible a la narrativa. El lector de este ámbito es muy concreto y con pautas y costumbres repetitivas, académicas. Dicho de otra manera, los filósofos siempre leen libros de filosofía, porque las filosofías y los filósofos provienen de los textos escritos. Un amante de esta disciplina tiene esa fuente como fuente principal de suministro intelectual. Por eso la deriva de la narrativa no es la misma que la de la filosofía. Una editorial de filosofía no maneja los grandes números de las editoriales que trabajan la novela porque su público es mucho más pequeño, pero a diferencia de esta tiene un público fijo y permanente que nunca se extingue. Incluso los nuevos estudiantes de la carrera de filosofía saben que los libros son los lugares donde van a perderse durante unos años. Y sin duda los compran.

-No obstante la editorial está abierta a otros géneros y otras temáticas. Imagino que ya tendrán en cartera los primeros títulos que quieren lanzar. ¿Qué puede adelantar?

-Sí, al ser una actividad de la asociación Filosofía en la calle nos planteamos que la filosofía debía tener otros formatos de difusión de la disciplina. De hecho en otras actividades culturales hemos trabajado con el discurso filosófico plástico, por ejemplo. Por eso era justo que diéramos una posibilidad a formatos como la novela, poesía, fotografía, etc, a la hora de publicar. El único requisito exigible sin duda era que existiera un interés filosófico en dichas obras porque la filosofía debe expresarse de diferentes formas. Entendemos que así hacemos más extensible el pensamiento crítico a la ciudadanía y que con eso también hacíamos una labor social. Ya estamos trabajando en los primeros títulos, libros encantadores que irán saliendo a partir de ahora. Algunos son ensayos, otros no y uno en concreto llevará muchas fotos. Pero no puedo adelantar más.

-¿Qué pretende con esta editorial que nace con fuerza?

-En primer lugar cumplir nuestro objetivo en Filosofía en la calle: llevar la filosofía a todos los lugares posibles y desde ahí generar librepensadores, pensamiento crítico y autónomo. Por otro lado pretendemos dar una oportunidad a los filósofos y a las obras que esperan ver la luz. Nos gustaría ayudar a todas las personas que tienen algo que contar y que su mensaje es filosófico. Estamos seguros que existen infinidad de obras maestras en el olvido porque ciertas líneas editoriales las descartan. Aunque nosotros nos hemos concienciado con la importancia de un criterio de calidad en nuestras publicaciones también dejamos la puerta abierta al impulso de otros autores. A su vez nos gustaría ofrecer poco a poco un catálogo de obras profundas y atractivas para el mundo de la filosofía, y que nuestro abanico tuviera en su repertorio a nombres conocidos.

-Imagino que quieren huir de la idea de una editorial muy local.

-Nunca nos hemos planteado ser una editorial local sino de ámbito nacional porque Filosofía en la calle, de donde sale Filosofía en la calle ediciones, es una asociación con sedes en muchas provincias españolas y en algunos países del extranjero como Perú, donde hacemos una colaboración con un canal Cultural que también emite en New Jersey (EEUU). En nuestra web existe información disponible de todo eso.

-¿Hay mucho material filosófico factible de publicar y que muchas veces se queda sin mostrarse en un libro por falta de una editorial especializada en ese género?

-Nuestro mundo, el de los filósofos, igual es un mundo desconocido. Yo parto de esa premisa. No obstante entre nosotros si conocemos nuestros circuitos. Hay muchos estudiantes de grado y de máster que han acabado sus TFG ò TFM respectivamente (sus trabajos finales) y que buscan editorial. También hay concursos de ensayos, tesis doctorales, recopilaciones de prensa, y hasta ensayos libres, etc. Hay antologías académicas y revistas. Incluso, como dije antes, existe material en narrativa, tanto en prosa como verso, y en otros formatos como puede ser la fotografía y el arte en general. La filosofía está en una serie de circuitos propios y ajenos. Y considero que podemos dar un servicio muy bueno a estas personas.