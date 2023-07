Bisbal arrasa en un concierto en Roquetas donde hizo un recorrido por sus grandes canciones

La plaza de toros de Roquetas de Mar reunió a miles de personas este viernes en el concierto de David Bisbal que llegaba con la gira ‘Me siento vivo Tour 2023’. El concierto arrancaba con el tema Ajedrez, canción de su nuevo disco, con el que hizo bailar al público, de distintas edades, porque Bisbal es de esos artistas que atrae a todos los públicos no sólo por sus canciones, sino por la puesta en escena. Desde el inicio, Bisbal mostró encontrarse en un gran momento artístico, porque no dejaba de moverse en el escenario, irradiando energía y vitalidad.

Siguió con el tema Quién me iba a decir con el público luciendo la luz de sus móviles y sin parar de corear la canción. “Buenas noches mi Almería. Lo primero que tengo que decir, es que no estoy acostumbrado a venir a Almería y que no haga viento. Pero cuando no hay viento pasa que hace calor. Que alegría más grande estar en mi casa, en Roquetas de Mar, en Almería, en Andalucía. Un concierto muy especial, me encanta ver así la plaza de Toros. Todos los máquinas y las máquinas aquí juntos”, dijo.

También subrayó que “la que hemos liado con los máquinas. Desde que estoy en el instituto digo máquinas. En un grupo de wasap hablamos de máquinas. Pero me alegro que las cosicas nuestras, que son coloquiales, les haya gustado a mucha gente”, subrayó Bisbal para cantar Torre de babel donde puso a todos a bailar.

Luego rescató de su primer disco un tema que gusta mucho al público como es Lloraré las penas para dar continuidad a un concierto vibrante con la canción Camina y ven, otro temazo en la noche que su público acompañaba con sus coros al artista almeriense. “Os dije que no iba a dar tiempo para descansar” dijo Bisbal al público al tiempo que sonaban los acordes de Oye el boom.

El concierto pasaba rápido lo cual indicaba que el público se encontraba muy bien. Bisbal pidió un aplauso para Sergio Gallardo y Ludovico Vagnone, dos de los excelente músicos que lo acompañan en esta gira. “Es una pasada poder disfrutar de mis compañeros cada noche, gira tras gira y acordes tras acordes”, dijo.

“Venir a Almería significa mucho para mí, es volver a recordar. Que bonito cuando llegas por la autovía y ves ese marco de Almería con la Alcazaba” destacó el artista al tiempo que cantaba Mi princesa, uno de los temas que llegó al corazón del público. Todos gritaban ‘Bisbal, Bisbal, Bisbal’. En tono muy simpático se dirigió a una fans que estaba entre el público. “Vamos a ayudar a esta muchacha que viene con un cartelico. El cartel dice: “Tengo un dilema, qué hago el 23 de septiembre, me caso o me voy contigo a Mérida al concierto”. Creo ante todo que tú tienes que ir a concierto de tu vida, tienes que ir a casarte el día 23 y después con tu marido te vienes a todos los conciertos que quieras”, dijo Bisbal.

Prosiguió dando un regalo a sus fans y seguidores, cantando un tema inédito que hace en algunos conciertos. “Esta canción estará incluida en el nuevo disco, pero por primera vez en mi carrera estoy dando a conocer canciones antes de que salga el disco. El tema se llama Me siento vivo, una balada que nació en México cuando tuve que estar cuatro meses fuera de casa. El primer mes estuve sin mi familia y cuando llegaron me daba igual quedarme donde fuese con ellos. Comprendí que mi hogar y mi mundo, sin ninguna duda, es mi familia”.

La noche continuaba con la canción El ruido. “Cada vez os lo pongo más fácil con las canciones, digo para aprenderos la letra. La última no me digáis”, dijo Bisbal mientras cantaba una bachata aflamencada titulada ‘Ay, ay, ay’. Luego continuó con ‘Antes que no’ para seguir el concierto interpretando el tema ‘No amanece’ donde mostró una gran vitalidad y energía.

“Una de las cosas que más me encantan es que cuando vengo a un lugar, sea mi casa u otros países, siempre me encuentro muchas banderas” señaló el artista. Luego hizo una serie de canciones que han marcado la vida artística de Bisbal. Aprovechó el cambio de vestuario para cantar Quiero perderme en tu cuerpo, Esta ausencia, Culpable y Dígale, uno de los mejores temas de la discografía de Bisbal.

Para ir cerrando el concierto cantaba Esclavo de sus besos y Silencio. El final del concierto se aproximaba. “Yo he cantado con la Orquesta Expresiones todas las rumbas, todas. Por eso disfruto tanto. Nos vamos con rumbas, como tiene que ser”, señaló. Seguidamente sonaron Si tú la quieres, Dos veces, A contracorriente, Bésame, Perdón y A partir de hoy.

Tras despedirse de su gente, Bisbal tuvo que volver a salir al escenario para rematar una noche fantástica y muy especial en Roquetas de Mar. El final del concierto fue con temas súper conocidos por los que lo siguen desde el principio. Bisbal apareció en los bises con una camiseta donde se leía ‘Como están los máquinas’. La guinda al concierto la puso con temas como Corazón latino, Bulería y Ave María.