Charla coloquio en torno al libro ‘Clío también estuvo aquí’ mañana en Rodalquilar

Mañana miércoles, día 25 de agosto, a las 21 horas, el Hotel de Naturaleza Rodalquilar acoge en su Gran Patio Central y en la Sala de Arte Carmen de Burgos un singular evento cultural, en el que se darán cita la literatura, con la presentación del libro Clío también estuvo aquí (Literatura de viajes y viajeros por la Axarquía almeriense), la música, con la actuación de la cantautora Sensi Falán, que presentará una buena parte de su repertorio en el espectáculo Vivir el verso, vivir el cuento, y la fotografía, con la exposición de Domingo Leiva acerca del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar, que ocupa una buena parte del territorio de la Axarquía (la exposición se prolongará durante las semanas siguientes).

La apasionante cita cultural finalizará con una degustación de los platos y bebidas del Restaurante Alacena Azul del Hotel Naturaleza Rodalquilar.

Clío también estuvo aquí (Arráez Editores) no es solo el título de un libro, sino una de las afirmaciones que José González Núñez, su autor, realiza acerca del territorio de la Axarquía almeriense, apoyado por los datos históricos, el testimonio de los viajeros que dejaron su huella literaria y de quienes abrieron caminos en las tierras del Levante y las fábulas y leyendas transmitidas por un Cuentacuentos de memoria tan profunda como su imaginación para llegar a la verdad por la ficción.

Para completar la visión del paisaje con la del paisanaje, el libro incorpora un extenso vocabulario de casi tres mil palabras del habla de sus habitantes, imposible de olvidar por quien la ha escuchado, porque, al decir de Juan Goytisolo, “acuna como una nana”. Son palabras, que, como los árboles del camino, no tienen prisa, pero que no se deben perder para no perdernos nosotros mismos.

Clío también estuvo aquí tiene el valor añadido de las miradas fotográficas de los conocidos artistas almerienses Domingo Leiva (realismo imposible) y Rodrigo Valero (intimismo a la búsqueda del alma de la tierra). El libro cuenta, además, con el prólogo del catedrático de literatura y escritor Pedro Felipe Granados, que llama la atención sobre el “estilo vivo del autor, que despierta ecos y sugiere vida, que enamora…”.

Con esta auténtica fiesta cultural, Hotel de Naturaleza Rodalquilar y su Sala de Arte continúan la trayectoria iniciada hace casi 20 años (2002) tanto de apoyar la conservación de la naturaleza y la defensa del medio ambiente como la impulsar muestras punteras de la cultura almeriense y del arte más actual en sus distintas manifestaciones: pintura, escultura, cerámica, fotografía, libros… Por otra parte, en sus distintos espacios es habitual la celebración de congresos, cursos, talleres de trabajo, conferencias, etc.

Tanto la presentación, actuación, degustación y exposición será libre y gratuita para todos los visitantes al Geoparque Mundial UNESCO Cabo de Gata-Níjar, hasta completar aforo. Los asistentes podrán adquirir el libro Clío también estuvo aquí con un 30 por ciento de descuento.

Se ruega cumplir estrictamente la normativa covid-19 actualmente vigente.