El Cineclub Almería vuelve en otoño a la pantalla del Teatro Apolo

Tras el descanso del periodo estival, en el que el cine sale al aire libre, el Cineclub Almería vuelve este otoño al Teatro Apolo. La actividad organizada por La Factoría cumple una nueva temporada, fruto de la gran fidelidad que tiene de un público que valora la apuesta por un cine poco convencional y muy difícil de ver en las salas comerciales.

Serán un total de once películas, del 4 de octubre al 13 de diciembre, de distintas partes del mundo (Australia, Austria, Corea del Sur, Francia, Alemania, Israel, Reino Unido, Noruega o Marruecos) a las que hay que sumar las dos de la sección 'Acercamientos', los días 26 y 27 de noviembre, bajo el título de Patrimonio y Arquitectura, con charla previa por parte de Amigos de la Alcazaba y de Colegio de Arquitectos de Almería, respectivamente, en estos dos casos con entrada libre y con la conferencia a las 19 horas y la proyección a las 20 horas.

El 4 de octubre se proyecta One More Time With Feeling; el 11 de octubre, Lucky; el 18 de octubre, Burning; el 26 de octubre, Amantes por un día; el 2 de noviembre, El Cairo Confidencial y el 8 de noviembre, Caras y Lugares; el 15 de noviembre, El Viaje de Nisha; el 22 de noviembre, El Repostero de Berlín; el 30 de noviembre, Mary Shelley, el 5 de diciembre, Carmen y Lola y el 13 de diciembre, Happy End.