Círculo Rojo publica ‘Poesía ácida’, obra repleta de poemas de desamor

Poemas de desamor escritos desde la frustración, esperanza y el dolor. Recorriendo la experiencia del amor con más o menos positividad, la lectura de Poesía ácida sirve para sanar, comprender, y dejar marchar: “Querido amor: Todavía no nos conocemos, pero me han hablado tanto de ti que ya fantaseo con tu existencia. He respirado tantas veces tu esencia, que a menudo me llena la certeza de que puedas ser real.”

Lectura frágil, pero que ayuda a desconectar de la rutina. Enseña que nuestras reflexiones son comunes y nuestras dudas compartidas. @letiiemercury aporta sensibilidad extra a los toques sentimentales de su poemario ayudándose de su piano.

Gracias a la pasión por crear su música desde los 8 años, ha desarrollado su arte también en la escritura. Por lo que la edición del libro está acompañada de algunos enlaces a sus vídeos como pianista.

En la sinopsis de la obra se apunta que “no sabía qué decir y me puse a escribir. Empecé a escupir el color negro que habitaba dentro de mí a través de la tinta de mi boli y, gracias a ello, descubrí un gran abanico de colores. Este libro son sentimientos que he tenido en algún momento de mi vida y que mi corazón me ha ido dictando. No sabía ponerle nombre a lo que escribo y pensé en lo dulce que es el amor, así que decidí que el ácido le daría la mejor definición.

La autora nació en Bilbao en 1994 y reside en Córdoba, se considera cordovasca. Amante del arte desde pequeña, toca el piano y empezó a escribir como modo de desahogo cuando llegó a un punto en su vida en el que se dio cuenta de que ya con el piano no era suficiente para expresar lo que sentía. Se ha centrado en pequeñas reflexiones y poesía y, apoyada por la gente de su entorno, decidió lanzarse y cumplir uno de sus sueños con Círculo Rojo: compartir sus emociones con los demás.