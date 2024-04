Clausura de las jornadas ‘Lorquitas’ previas al VIII FESTPOVIBER en Berja

Este jueves 18 de abril, a las 18 horas, en el Molino del Perrillo, se clausuran las jornadas previas al VIII Festival de Poesía Visual de Berja, que arrancaron el 21 de marzo, Día Mundial de la Poesía, con un homenaje a Federico niño, poeta en Almería y a La Zapatera, Agustina González, amiga granadina del poeta y escritora futurista de la generación del 27.

Estas jornadas han llevado un Taller de Poesía Visual a dos aulas del CEIP San Tesifón y contaran hoy jueves con la visita de un grupo de ESPA Sierra de Gádor.

El acto comenzará volviendo a recordar ese tiempo del poeta y su maestro, Antonio Rodríguez Espinosa, en Almería. Será Juan José Ceba, de la Universidad Popular Celia Viñas, quien mostrará cuatro documentos desconocidos. Uno de ellos es un artículo escrito y publicado por el maestro en 1907, dedicado a Chorrojumo, el rey de los gitanos granadinos, 27 días después de su muerte. Artículo que pudo quedar en la sensibilidad del poeta y dramaturgo.

En la clausura se verá por última vez las exposiciones Canción Oriental de Paco Fernández (Almería). “A partir de los versos escritos por Lorca en 1920, exuberantes de imágenes, metáforas y símbolos; Paco Fernández, calígrafo y diseñador gráfico, se ha sentido llamado para crear una escritura o poesía visual en árabe”. Incluye presentación del libro por el autor.

Mitad Plata y Penumbra de Raimundo Iáñez (Granada). “Obra compuesta por una serie de dibujos, uso de tinta china y pastel, que nos adentra en el universo plástico de Federico García Lorca y en la piel de sus personajes y las pasiones que los sacuden”. Raimundo volverá a leer poemas de Lorca que inspiraron sus dibujos y recordaremos la interpretación que hizo de El romance de la talabartera el Día de la poesía.

La serie Lorquitas fue una convocatoria Net que realizó el Taller POEX en 2023, utilizando una foto antigua de Federico niño, realizada en un estudio fotoºººgráfico de Almería. Se partió de la pregunta: ¿Quién es ese niño? Y la foto fue intervenida libremente con diferentes técnicas y participando artistas de varios países.

También habrá un recital con Federico niño y su Prosa de juventud, que la vez pasada fue poesía con Raúl Sánchez Benavides, del Club de lectura infantil, Biblioteca Municipal. Para terminar, el Taller POEX llevará a escena la obra irrepresentable El paseo de Buster Keaton. Un texto muy breve en el que Federico García Lorca (1928), construye un diálogo sobre el amor y la muerte. El protagonista es el actor cómico Buster Keaton.

Se supone que Federico llegó a Almería en el año 1906 para preparar su ingreso en el Instituto de Enseñanza Secundaria de la mano de su maestro Antonio Rodríguez Espinosa. Hay un documento público con su prueba de acceso en la que se le pedía un dictado de un texto del Quijote. Cuenta Federico desde Nueva York, en 1929, que “a los siete años fui a Almería, donde estuve en un colegio de escolapios y donde comencé el estudio de la música. Allí hice el examen de ingreso y allí tuve una enfermedad en la boca y en la garganta que me impedía hablar y me puso a las puertas de la muerte. Sin embargo, pedí un espejo y me vi el rostro hinchado, y como no podía hablar, escribí mi primer poema humorístico, en el cual me comparaba con el gordo sultán de Marruecos Muley Hafid”.