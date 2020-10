El estreno de ‘Colores’, del dúo de Niño Josele y José Heredia, abre mañana el Festival ‘Almerijazz’

Preparen su swing y su capacidad rítmica y de improvisación para dejarse llevar por el virtuosismo de un género tan variado como hermoso como el Jazz. El Teatro Apolo alzará a las 19:30 horas de este sábado, 31 de octubre, el telón de una nueva edición del Festival Internacional de Jazz que este año viene con importantes novedades, como su nuevo nombre, Almerijazz.

Niño Josele y José Heredia protagonizarán el concierto inaugural de un ciclo de conciertos que forma parte la programación de Otoño del Área de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Almería y que se desarrollará hasta el 8 de noviembre con otros nombres destacados como Pedro Ruy Blas, Mike Sánchez, Julián Maeso, Paco Rivas o Dani García Trío con Maureen Choi.

El concierto inaugural del festival supondrá, además, el estreno de un nuevo espectáculo. ‘Colores’ es la nueva propuesta del guitarrista almeriense de recorrido internacional como Niño Josele, que estará acompañado al piano por su hijo José Heredia. Un concierto con el que viajarán por los sonidos del jazz de Cuba, Brasil o también con representación de las influencias más europeas.

El guitarrista almeriense Juan José Heredia ‘Niño Josele’ nos acercará a un repertorio íntimo y diverso que abarca temas como; ‘Beautiful Love’, ‘The Dolphin’, ‘My foolish Heart’ o ‘The Peacocks’, de su disco ‘Paz’ de dedicado a Bill Evans o composiciones de su amigo y admirado Chick Corea como: ‘Touchstone’ o ‘Yelow Nimbus’, junto a temas de su propio y extenso repertorio. El concierto se compone también de palos flamencos como: Rondeña “Camino de Lucía”, Soleá o Bulería.

Para la ocasión se acompañará de su hijo José Heredia ‘José de Josele’ al piano, que en los últimos años viene destacando como intérprete, siendo reconocido por el mismísimo Chick Corea.

Almerijazz supone la vigesimoctava edición por herencia del antecesor festival internacional. Esta nueva imagen va acompañada de una web dedicada exclusivamente al festival, www.almerijazz.com, que será la página donde se podrá acceder a toda la información de una manera directa y sencilla. Las entradas tienen un precio de diez euros para cada concierto, disponibles en www.almeriaculturaentradas.es y en la taquilla municipal del Teatro Apolo.

Resto del programa

Cronológicamente, el segundo de los espectáculos será el próximo miércoles, 4 de noviembre. Durante todos estos años Almería ha sido y es un referente en el trabajo en el campo del Jazz y la Música Moderna con los jóvenes. Por eso, el Auditorio será escenario de la actuación de músicos solistas, cantantes, jóvenes y niños que sorprenderán a todo el público. Estarán acompañados por la Big Band Clasijazz Swing & Funk, de donde han salido tantos músicos profesionales desde muy jóvenes y que ya han hecho que la salud musical del jazz en Almería sea excelente.

Para los amantes del Rhythm and Blues el pianista, vocalista y compositor Mike Sanchez es un nombre más que familiar que no necesita presentación. Este músico británico con orígenes españoles cuenta con una extraordinaria carrera de más de 30 anos que le ha llevado a ofrecer su electrizante combinación de Booguie-wooguie, Rhythm and Bues y Rock and Roll en los cinco continentes. Será el jueves, 5 de noviembre, en el Auditorio.

El viernes 6 será otra noche muy especial dentro del festival. En el escenario del Teatro Apolo, se contará con la presencia del guitarrista almeriense Paco Rivas, considerado uno de los más destacados guitarristas de jazz del panorama nacional, que junto al organista Julián Maeso, proporcionarán en formato de trío, junto al baterista Dani García, una sesión de jazz/funk/boogaloo profundo y enérgico.

El sábado 7, en el mismo teatro Apolo, actuará el trío del pianista español Daniel García Diego, compuesto por el batería cubano Michael Olivera y el también cubano Reynier Elizarde “El Negrón” al contrabajo, se unirán a la virtuosa violinista americana de origen coreano Maureen Choi. En esta actuación de marcado carácter internacional, Daniel García nos presentará parte de los temas que componen su más reciente trabajo discográfico “Travesuras” editado por el prestigioso sello discográfico alemán “ACT” en 2019.

Como gran cierre final: el domingo 8 en el Auditorio se recibirá la destacada actuación de la Big Band Clasijazz con un vocalista invitado de auténtica excepción, “el mejor cantante de Jazz de España: Pedro Ruy Blas, con más de 50 años de trayectoria profesional, un auténtico lujo para nuestro Almerijazz”, asegura el concejal de Cultura, Diego Cruz. Un concierto que, además, será en homenaje a Toni Belenguer, primer músico invitado e integrante de la Clasijazz Big Band desde los inicios y recientemente fallecido.