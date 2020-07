Cooltural Go! reforzará las medidas inclusivas y sociales con su proyecto ‘Music For All’ en los conciertos

Cooltural Go! sigue la senda del espíritu social, inclusivo y transformador desarrollado en Cooltural Fest 2019, en el marco de su proyecto social ‘Music For All’. Gracias al apoyo del Área de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Almería y, de manera muy activa, de un amplio número de instituciones y asociaciones de Almería vinculadas a la discapacidad, la inclusión, la igualdad y el respeto a la diversidad, implicadas desde el primer momento, Cooltural Go! (Almería, del 17 de julio al 13 de septiembre) se convertirá en un ciclo de conciertos y espectáculos inclusivos donde todo el mundo, con independencia de sus capacidades, podrá disfrutar de los mismos.

La presentación de estas nuevas acciones se ha realizado en el salón de actos del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) en un acto presidido por su directora, María José Navarro, el concejal del Área de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Almería, Diego Cruz, y el responsable del Área Social de Cooltural Fest, Pablo Galindo y donde han participado representantes del Instituto Andaluz de la Juventud, Cruz Roja Juventud, ONCE y Asoal. El proyecto cuenta también con la participación de Fundación Ura Clan, Fundación Cruzcampo, A Toda Vela y Ecoembes.

El concejal de Cultura, Diego Cruz, recordaba que “dicen que la música es el lenguaje universal y, como músico, no puedo estar más de acuerdo. Pero, iniciativas como las que ya se hicieron el año pasado y que se van a ampliar en mucha mayor medida en este 2020, hacen que la frase adquiera pleno sentido. Porque tal y como hacemos en nuestra programación con los centros educativos o con otras actuaciones durante todo el año, desde el Área consideramos que la cultura es el mejor instrumento para transmitir valores, dando pasos adelante para hacer que la tolerancia, el respeto, la dignidad y la empatía hacia todas las personas, con independencia de sus capacidades, su sexo o género, sean una de nuestras señas de identidad”.

Así, desde el área social de Cooltural Go! se ha diseñado un amplio abanico de medidas y acciones, entre las que destacan la web adaptada bajo los criterios de accesibilidad universal, punto de información y asistencia inclusivo Music For All, programación de Cooltural Go! en Braille, interpretación en Lengua de Signos de los principales conciertos del ciclo, mochilas vibratorias y sistema individual de bucle magnético para personas con discapacidad auditiva, espacio preferente de visión accesible, formación específica en técnicas guía para el personal de accesos, talleres de musicoterapia para personas con diversidad funcional, compromiso de contratación de personal perteneciente a colectivos desfavorecidos y personas con discapacidad y/o diversidad funcional, recogida selectiva en origen de los residuos que se generen gracias a la colaboración de Ecoembes, entre otras.

El Centro de Provincial del IAM, una vez más, gestionará y coordinará el Punto Violeta a instalar en los conciertos principales del ciclo, junto con el personal de Cruz Roja, que se responsabilizará de las diferentes actividades de concienciación y sensibilización. Igualmente, el IAM de Almería difundirá la campaña “Divierte con respeto. Solo sí es sí”.

Asimismo, ASOAL se encargará de la interpretación de los conciertos en Lengua de Signos y presentará las mochilas vibratorias y los lazos de inducción para asistentes con discapacidad auditiva que se utilizarán en los conciertos principales, y cuya adquisición ha sido posible gracias al apoyo de la Fundación Cruzcampo, a través de la IV convocatoria de proyectos Cultura Viva, siendo Fundación Ura Clan una de las entidades premiadas en dicha convocatoria.

ONCE de Almería presentará las medidas destinadas a los asistentes con discapacidad visual. El Instituto Andaluz de la Juventud de Almería presentará los talleres y dinámicas de prevención de ETS y educación afectivo sexual que se difundirán en algunos de los conciertos y A Toda Vela presentará las medidas de adaptación de la señalética para los asistentes con diversidad funcional. Finalmente, Fundación Ura Clan y Crash Music han aprovechado este encuentro para renovar el acuerdo de colaboración que marcó el nacimiento del proyecto Music For All.

El acto ha terminado con la interpretación de dos canciones de la cantautora Lena Carrilero y en cuya actuación ha tenido lugar una demostración del funcionamiento y prestaciones de las mochilas vibratorias y lazos de inducción, adquiridos por Fundación Ura Clan, y que serán utilizados en el ciclo de conciertos Cooltural Go!