Coque Malla encabezará la gran fiesta de bienvenida de Cooltural Fest 2020

La organización de Cooltural Fest, Crash Music SL y el Área de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Almería, desvelaron ayer el que será el cartel de la fiesta de bienvenida, gratuita y en el Parque de las Almdrabillas, con la que se abrirá la tercera edición del festival el jueves, 20 de agosto.

Cinco nombres que representan un equilibrio casi perfecto. Como cabeza de cartel de la noche, Coque Malla. Como escoltas, Ciudad Jara: el nuevo proyecto de Pablo Sánchez, que fuera compositor y vocalista principal del exitoso grupo La Raíz; y Cariño, power trío femenino que ha revolucionado la escena del pop independiente. Y, como apoyo a la escena local, los áridos, potentes y virtuosos The Dry Mouths y el más que sorprendente regreso de Profesor Popsnuggle, banda que se coló en todas las listas de bandas emergentes de la escena indie allá por la mitad de la primera década del siglo XXI.

La tercera edición de Cooltural Fest superará los 70 nombres en el cartel entre todos los participantes en los distintos escenarios, carpas y otras iniciativas que se desarrollarán durante el festival. En la nómina de artistas confirmados ya hay nombres estelares como Leiva, Amaral, 091, Fuel Fandango, Xoel López, Novedades Carminha, Rufus T. Firefly, Guitarricadelafuente o Anier.

La venta anticipada de abonos generales y ‘Be Cool’ continúan a un gran ritmo de venta, disponibles en la página web del festival, www.coolturalfest.com.

Coque Malla es el hijo más camaleónico que ha engendrado el rock and roll español. Lleva demostrándolo más de treinta años. Primero con Los Ronaldos, con los que partió de un sonido orgánico, asociado a los Rolling Stones o a Chuck Berry, para ir atravesando otros géneros – del pop al soul, del funk a la salsa-con los que se liberó de cualquier anclaje. Y desde 1999 camina solo, sin renunciar a su frescura y su esencia orgánica, pero construyendo un sonido propio cada vez más ambicioso y complejo. Coque Malla presenta ahora ¿Revolución?, el disco que supone una de las mejores interpretaciones de su carrera. Difícil no acordarse de Nino Bravo y pensar, por un instante, lo que parecía imposible: que una estrella juvenil de rock and roll patrio ha logrado reinventarse desde la coherencia y cantar al nivel de las voces melódicas más legendarias.

Tras el parón de La Raíz, Pablo Sánchez (compositor y vocalista de la banda) presenta Ciudad Jara, su nuevo proyecto personal, cuyo primer álbum verá la luz a principios del año. Grabado en los estudios de Casa Murada (Tarragona), bajo la producción de Santos & Fluren y Tato James, y rodeado de músicos de primer nivel, Pablo Sánchez ha plasmado una docena de nuevas canciones.

Paola Rivero toca la guitarra, Alicia Ros el bajo y canta y María Talaverano toca los teclados y canta. Ellas tres, con una caja de ritmos, unas letras luminosas, la ayuda de su amigo Martín Spangle y un poco de magia son Cariño y grabaron sus dos primeras canciones, Canción pop de amor y Momento inadecuado, en marzo de 2018. Y así comenzó la locura Pop y su aterrizaje inmediato en Elefant Records. Definidas como ‘pop de barrio para la bajona’, por su tapiz se despliega un resultado punk-pop burbujeante y explosivo con melodías chiclosas, pinceladas Surf y unas letras altamente adictivas.

La representación local vendrá de la mano de The Dry Mouths y Profesor Popsnuggle. Los primeros se definen como un trío desértico y su música, en sus amplísimos matices da fe de ello. En 2019 publicaron dos discos, del que Lo-Fi Sounds For Hi-Fi People supone el culmen compositivo y de madurez de la banda. Christ O. Rodrigues en la guitarra y voz, John Morales a la batería y Víctor Gutiérrez al bajo dan vida a un power trío que lo mismo acaricia que desgarra con sus amplios pasajes instrumentales y su voz tan cercana a la época dorada del grunge.

Profesor Popsnuggle protagonizan una de las grandes sorpresas del cartel. Grupo revelación y de alcance nacional con sus dos álbumes (‘El Turismo’, 2004 y ‘El Fin de las Colonias Africanas’ (2008), posteriores a su miniálbum ‘Mi Carpetovetónico Modo de Vida’ (2002), lanzados todos ellos con Subterfuge), la banda de Germán Maqueda, Álvaro Jover, José Escamilla y Laureano Navarra se dará el enorme gustazo de volver a subirse a un escenario para recordar sus maneras hímnicas que van del pop y el rock de los sesenta al folk, pasando por el garaje.