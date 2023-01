Cristina Campos presenta su última novela ‘Historias de mujeres casadas’ en Almería

Cristina Campos, finalista del Premio Planeta, presentó el jueves en el Centro Cultural Cajamar, en la Casa de las Mariposas, su novela Historias de mujeres casadas. La autora participaba en el ciclo Diario de los Libros que organiza Diario de Almería. Campos estuvo arropada por Antonio Lao, Director de Diario de Almería y María del Mar Ruiz, vicerrectora de Extensión Universitaria y comunicación de la Universidad de Almería en la presentación.

María del Mar Ruiz, vicerrectora de la UAL, explicó que “Historias de mujeres casadas es una novela de mujeres apasionadas que quieren vivir, disfrutar y amar y ser protagonistas de su destino”. Ruiz aseguraba que “es una novela escrita en un estilo muy ágil, con frases muy cortas, con juegos de paralelismo entre sintagmas, que provocan un efecto rítmico y secuencial que permite ir avanzando en la narración con ligereza y con una gran belleza poética”.

La escritora, que se mostró feliz de estar en Almería presentando su obra, señaló que “antes del premio no me conocía nadie”, subrayó. “La novela juega constantemente con la diferencia de la infidelidad femenina y la infidelidad masculina. Para Gabriela, la protagonista la infidelidad es algo doloroso, porque ella ama a su marido. Después de años de matrimonio y con hijos se le cruza un hombre, un tipo interesante, y se enamora. Los hombres son capaces de llevar una doble vida y no sufren tanto” apuntó.

“Las ocho primeras páginas de la novela son el último orgasmo de Gabriela, la protagonista, con ese hombre que ama tanto y que es su amante” contó Cristina Campos, sin destripar el contenido de su libro. “En la novela hablo de la verdad de los matrimonios contemporáneos”, remarcaba la autora catalana.

Entre las curiosidades de la novela, Campos a cada capítulo le ha puesto el título de películas que la han inspirado en su vida. No hay que olvidar que Cristina Campos lleva muchos años como directora de casting y eso de alguna la llevó a poner esos títulos a los capítulos de su novela premiada. De hecho también contó que en la novela aparecen títulos de canciones que forman parte de su vida.

Campos subrayó durante su intervención, amena y muy cercana, que “la novela surge cuando conozco que una amiga mía estaba siendo infiel. Es más, antes de que fuese infiel, yo ya intuía que lo iba a ser. La novela habla mucho de la erótica del poder, ya que la mujer no busca una noche de sexo, sino que se acaba enamorando de hombres que psíquicamente la estimulan. Ese desgarro emocional que sienten las mujeres cuando se enamoran es muy grande, ya que la mujer cuando habla de infidelidad lo hace desde la pena, con tristeza”.

También se refirió al poliamor y a los cambios en las distintas generaciones de ver el tema de la infidelidad. “El poliamor me parece muy interesante. A los 20 años, todo es maravilloso, con relaciones poliamorosas, se puede estar con dos o tres a la vez. Ahora vamos a ver cuando esta generación tenga 40 años, le esté dando el pecho a su bebé, y su marido le diga, oye que me voy con la otra. No se yo como será eso”.

Por otra parte, varias productoras quieren comprar los derechos de la novela premiada. “El cine es lento y a la gente le cuesta mucho ir a las salas de cine. Es un poco frustrante para muchos directores que hacen grandes películas. Pero hay una diferencia muy grande entre una novela intimista como es Historias de Mujeres casadas y la novela erótica. Me da mucho miedo que lo coja una plataforma y banalicen eso. Se habla de la intimidad en la pareja. Quiero que traten la intimidad de la mujer como yo la trato en la novela, sin frivolizar y sin buscar el morbo”.

“No he ganado por ser una gran escritora, he ganado por ser generosa escribiendo y por hablar de la verdad de los matrimonios contemporáneos. Esa ha sido mi victoria. Estoy convencida de que las 800 novelas presentadas al Planeta, muchas estaban mejor escritas que la mía, pero en España cuesta mucho encontrar literatura que hable de la verdad”, explicaba.

Tras el acto de presentación del libro, Cristina Campos estuvo firmando ejemplares de su obra a las personas que adquirieron la obra. Diario de los libros tiene intención de celebrarse todos los meses. Por ello, el próximo 16 de febrero, participará Luz Gabas, ganadora del premio Planeta con su novela histórica Lejos de Luisiana. Gabás estuvo en octubre de 2019 en Diario de los Libros.