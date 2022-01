Dreambeach contará este verano con la visita estelar del mítico Shaquille O’Neal

El macrofestival andaluz Dreambeach se arma para su 8ª edición (13-17 julio) con una decena de nuevas figuras mundiales de la electrónica: Dr. Peacock, Boris Brejcha, Paco Osuna, VTSS... El mito de la NBA se presentará bajo su alias DJ Diesel tras no poder actuar en 2020 por el Covid El anuncio de la subida de precios ha provocado la venta de 2.000 abonos en la última semana

El festival de música electrónica más importante de España, Dreambeach, ha anunciado hoy una decena de nuevos artistas internacionales que refuerzan el cartel de su 8ª edición, la primera que va a tener lugar en su nueva fecha, del 13 al 17 de julio.

Entre las incorporaciones brillan con luz propia Illenium, DJ y productor americano de Future Bass, artista multiplatino y candidato al Grammy este año; y su compatriota, la leyenda de la NBA Shaquille O’Neal, que actuará en Villaricos-Palomares bajo su alias musical habitual, DJ Diesel.

El anuncio se ha realizado este mediodía e incluye a grandes figuras globales del sonido Techno (Ann Clu, Boris Brejcha, Paco Osuna, Lilly Palmer y VTSS) a estrellas del Hardstyle como Dr. Peacock y Thyron; Alix Perez y una exclusiva exhibición del sello discográfico londinense de Drum & Bass Critical, en su 20º aniversario; y también a una figura emblemática de la cultura Hip-hop española como Kase.O y su nuevo show Jazz Magnetism. Shaq ya había anunciado que estaría en Dreambeach en verano de 2020, pero sus planes se truncaron debido a la suspensión del evento dos años seguidos debido a la COVID-19.

Hace pocos días, el mítico pívot de la NBA confirmó a la organización que este año retomará su gira internacional bajo su alias musical habitual -DJ Diesel- y comunicó que mantiene su deseo de actuar en el macrofestival almeriense. O’Neal (New Jersey, 1972) se presentará ante 25.000 personas en el escenario principal con una sesión que mezclará estilos estridentes como Dubstep, Bass House y Hip-hop.

A punto de cumplir 50 años, su carrera en la música va viento en popa. Hace tres veranos dio la campanada al aparecer en Tomorrowland, el festival de música dance más famoso del planeta. No ha dejado de crecer y acaba de colaborar con su compatriota Steve Aoki lanzando juntos un tema de Bass House hace penas dos semanas, ‘Welcome to the PlayHouse’. Illenium, el deseado Illenium es un nombre al que los dreamers habían reclamado desde la creación del festival, en 2013.

Nacido de Chicago hace 31 años, es el productor estadounidense de electrónica más talentoso de su generación. Su álbum 'Fallen Embers' es candidato a llevarse el Premio Grammy este año. Es cabeza de cartel habitual en Ultra, Lollapalooza y otros festivales líderes y su último hit es 'Wouldn’t Change A Thing'. El gran público le conoce, sobre todo, por el éxito viral de 'Takeaway', que roza los 500 millones de reproducciones en Spotify. Hoy mismo, Dreambeach ha actualizado su lista de precios después de dos meses de oferta promocional.

Los tickets para asistir a Dreamebach 2022 están a la venta en www.dreambeach.es a un precio de 75€ por el abono de 5 días y 115€ con plaza de acampada. Los abonos VIP pueden adquirirse desde 130€. El anuncio de la inminente subida de precios ha provocado que, solo la última semana, se hayan vendido 2.000 abonos.