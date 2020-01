Dreambeach se saca la espinita de DJ Snake, el autor de hits de baile más prolífico de la década

Dreambeach, el festival de música electrónica más importante de España, desveló anoche un poderoso avance de cartel encabezado por el músico superventas DJ Snake. El deejay francés es un inagotable genio creador de hits de baile en los que fusiona electrónica, ritmos tropicales y sonidos urbanos. Suyo es el himno generacional ‘Turn down for what’ (2013), incluido esta semana en el cuadro de honor de los 100 videoclips más vistos esta década en YouTube. También portan su sello éxitos recientes como ‘Taki Taki’, que lleva un año sonando en las radios del mundo con las voces de Selena Gómez y Ozuna; y ‘Loco contigo’, colaborando con J Balvin.

Desde hace varios años, las estrellas del pop y la escena latina hacen cola para cantar la música compuesta por DJ Snake. Con Major Lazer produjo la canción del verano en 2015, la inolvidable ‘Lean On’; y a dúo con Justin Bieber creó la enérgica balada ‘Let me love you’ (2016). Entre sus éxitos en solitario destaca ‘Magenta Riddim’. Este año ha publicado su segundo álbum, ‘Carte Blanche’, 17 temas polivalentes y colaboraciones de lujo como Sean Paul, Majid Jordan, Zomboy, Ozuna, ZHU, Offset o Cardi B.

Con la confirmación de DJ Snake, Dreambeach se saca la espinita de la cancelación en 2019. El pasado marzo, tres días de anunciarlo como cabeza de cartel, hubo que anular su aparición tras constatar que le sería imposible llegar a tiempo a Almería desde otro concierto en Francia. Ahora, los dreamers obtienen la recompensa: DJ Snake actuará ante 25.000 personas en el gigantesco escenario principal de Villaricos-Palomares en 2020.

El artista galo compartirá escenario con otras estrellas ya confirmadas, como Alesso, Dimitri Vegas & Like Mike, Alison Wonderland, Brennan Heart o Shaquille O’Neal -actuando bajo su alias musical DJ Diesel-, que fue anunciado la pasada semana en Fitur entre una gran expectación.Yves V, DJ Nano y mucho Techno

DJ Snake es uno de los 12 artistas revelados anoche para la 8ª edición de la cita, que se celebrará del 5 al 9 de agosto, y que ya tiene el 70% del cartel completo. En el mainstage también actuarán el residente de Tomo-rrowland Yves V (#56 en el Top100 de Dj Mag), y DJ Nano, el deejay español más querido. Entre tanto, los fans de los ritmos Hardcore gastarán zapatilla con Gunz for Hire, el dúo holandés compuesto por Adaro and Ran-D.En Techno, el festival sigue apostando por la vertiente más oscura de este género, que vive su momento de mayor popularidad en la escena clubber y festivalera. Se acaban de sumar a la fiesta el contundente DJ francés I Hate Models, la ibicenca Anna Tur, el reconocido productor madrileño Óscar L, el belga Cellini, y el clásico de la escena underground portuguesa Dub Tiger.

El músico superventas francés, que en 2019 canceló su actuación por problemas logísticos, es el genio creador del himno generacional ’Turn down for what’ o, más recientemente, ‘Taki taki’El macrofestival ata a 12 estrellas de los estilos más demandados: I Hate Models, Anna Tur,Oscar L y Dub Tiger (Techno), Gunz for Hire (Hardcore), S.P.Y (Drum & Bass), Rels B y SFDK (Rap)Otro estilo musical cada vez más reclamado por los dreamers, el Hip-hop, también ha agregado nuevos nombres en esta tanda: los raperos SFDK y Rels B. Los fanáticos al Drum & Bass reciben como regalo a S.P.Y, un ve-terano deejay brasileño que combina el sonido electro con pequeños guiños al Techno y al break beat.

La organización de Dreambeach ha mantenido congelados el importe de sus entradas durante la cuesta de enero para mantenerse al alcance de los bolsillos más jóvenes. Desde ayer, el nuevo precio del abono completo para 5 días de festival cuesta 72€, mientras que el precio del abono con acampada es de 103€. El festival también ofrece modalidades VIP con y sin acampada con precios desde 127€. Las entradas se pueden adquirir en www.dreambeach.es.