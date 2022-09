Esther Peñas lanza su primer disco 'Spirit in the rain' con Atlántida Music

La compositora jienense, Esther Peñas, afincada desde hace mucho tiempo en tierras almerienses acaba de lanzar su primer disco Spirit in the rain. Se suma una nueva creadora al panorama de la música en Almería, siguiendo la estela de otras realidades musicales como Antonio Álvarez, Miguel Montoya, Juanfra Dimas, Juan Trece o En clave de Soul.

Esther Peñas comenzó sus estudios de piano en su ciudad natal, concluyendo con su Grado Superior en Granada. Como pianista clásica comenzó su carrera artística acompañando a cantantes líricos y siendo pianista acompañante de la Compañía Lírica Andaluza.

Posteriormente se trasladó a la provincia almeriense por motivos de trabajo y fue aquí donde comenzó a contactar con músicos que tocaban diferentes estilos (flamenco, jazz, pop) y que han enriquecido notablemente su visión de la música, derivando su estilo hacia la fusión.

Por otro lado, nunca ha dejado del todo el mundo clásico, ya que durante muchos años está siendo la pianista de la Orquesta Ciudad de Vera, que desarrolla sus conciertos por la comarca.

Será, como en tantos otros casos, durante el confinamiento por la pandemia, cuando siente la necesidad de sentarse al piano y comenzar a componer temas propios. Fueron apareciendo algunas canciones que no se incluyen en el disco (Y la vida cambió o Quédate en casa que contó con la participación de más de 20 artistas de Almería y Jaén) y a partir de ahí comenzó a gestarse la idea de grabar un disco con temas propios.

Este disco, formado por 12 temas originales, fusiona diferentes estilos, siendo el resultado del proceso de sus experiencias musicales de los últimos años. Esta variedad es buscada por la propia artista con objeto de no encasillarse en ningún estilo concreto.

Esther Peñas, que lleva años siendo conocida como pianista acompañante de otros músicos, sorprende en este disco como cantante y compositora. Las letras, también originales, bucean en las preguntas eternas como el sentido de la vida, la necesidad de sentirnos vivos, sin obviar cierta actitud comprometida con los problemas más actuales del momento como la guerra o el cambio climático.

El nombre del disco Spirit in the rain tiene su origen en sus años de juventud, momento en el que empezó a experimentar con la guitarra y salieron sus primeras composiciones. De ellas, la que da el nombre al disco, es la primera de la autora, que ha querido rescatarla y adaptarla para así homenajear el desarrollo creativo en sus inicios.

El proceso de grabación se ha realizado en la productora Atlántida Music con el productor Sergio Núñez. Durante medio año se han ido grabando las canciones en el estudio contando con la colaboración de otros músicos: Juan Carlos Parra y Joaquín Berrrolo (batería), Salvador Esteve (violín), Juan Jesús Amo (voz), Luis García (guitarra y bajo), Juanfra Dimas (voz y guitarra), Guil Daun (letras), Sergio Núñez (guitarra y bajo).

La colaboración de todos estos músicos y el trabajo de producción de Sergio Núñez ha enriquecido notablemente el contenido del disco y ha ayudado a transformar en realidad las ideas que Esther Peñas tenía en su mente, pero que solamente con la voz y el piano hubieran quedado incompletas.

La gestación del disco ha sido bastante compleja, debido a las nulas ayudas que obtienen los jóvenes creadores, teniendo la artista que sufragar completamente todos los gastos del proceso de grabación y elaboración del producto final.

El disco físico resultante lo componen un CD con las canciones, un libreto de 12 páginas con las letras de los temas acompañado de fotografías de la artista y sus músicos, realizadas por ConxI Vera y Ángel Carrión. Para adaptarse a los nuevos tiempos el CD incluye un código QR para poder escuchar las canciones si no se dispone de reproductor de CD. El disco se puede adquirir contactando con Esther Peñas a través de sus redes sociales: Facebook (Esther Peñas), Instagram (esthersongwriter). El precio es de 10 euros. Está previsto que en las próximas semanas se estrene el primer videoclip del disco. Se trata de la canción que da nombre al CD Spirit in the rain que ha sido grabado por Miguel Montoya en el castillo de las Escobetas de Garrucha en julio.

También está previsto dar un concierto de presentación que se anunciará en próximas fechas.