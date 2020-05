Los Flamingos ganan la tercera edición del concurso de bandas de Cooltural Fest

Una banda enérgica con melodías pegadizas y bailables, con componentes a caballo entre Navarra y Aragón. Así se definen Los Flamingos, el grupo que se ha alzado con el triunfo en la tercera edición del concurso de bandas de Cooltural Fest, en un certamen que ha vuelto a congregar a más de 150 formaciones de toda España, con el sueño de verse en el cartel del festival almeriense, organizado por el Área de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Almería y Crash Music SL.

El camino no ha sido sencillo. De todas las bandas inscritas el comité de selección cribó la lista a tan solo veinte finalistas. Estas veinte formaciones han estado recibiendo los votos del público y también han sido valoradas por una veintena de medios de comunicación, responsables de salas, críticos, promotores y agencias. Sumadas las votaciones, por un estrecho margen de puntos, Los Flamingos han vencido por muy poco a Joven Dolores.

El resto de bandas finalistas, que vienen a demostrar que el futuro en la música independiente y el rock melódico está más que garantizado, son: Ara, Atientas, Cabana, Cenit, El Capitán Elefante, Finta, Lora, Los Fesser, Lunáticos, Marsella, Naponia, Octubre Polar, Panic Relief, Serralba, Sin Mala Intención, Six To Fix, Superlaser y The Death of Robert.

El jurado profesional ha estado formado por En Clave de Indie, Musincronizados, Indie Cool, La Gramola Encendida, Yo También Soy Indie, Wegow, Muzikalia, Clifford Records, Spyro Music, Oh Salvaje, Todoindie, Industrial Copera, Planeta Sound, Cocktail Musical, Musicólogas, Mizake Prod, sala Hangar Córdoba, ArtMusic, Intromúsica, Sympathy for the Lawyer, Musicales Acordes, Javi García Musical Consulting, RockSesión y Deltoro Management.

El festival sigue trabajando con el condicionante de estar a la espera de novedades y decisiones oficiales por parte de las autoridades sanitarias pertinentes y previendo posibles adaptaciones de formato. Los Flamingos se suma a una ‘gran familia’ donde figuran nombres como Amaral, Leiva, 091, Xoel López, Fuel Fandango, León Benavente, Novedades Carminha, Rayden, Guitarricadelafuente, Antílopez, Rufus T. Firefly, Dani Fernández, Delaporte, Anier, La La Love You, Siete de Picas, Rayo, Monterrosa, The Levitants, Arde Bogotá, Ginebras, Casino, Olivia, Código Bushido, Volver y Baur en los escenarios del recinto ferial.

Mientras que Ladilla Rusa, Alis, Veintiuno, Santero y Los Muchachos y Marcelo Criminal están en el Escenario Playa. A ello se suma la gran fiesta de bienvenida, con Coque Malla, Ciudad Jara, Cariño, Profesor Popsnuggle y The Dry Mouths y la ruta gastromusical, con Break The Senses, AA Mamá, Fizzy Soup, La Trinidad, Ten Shots and KO y Tiburón 2.