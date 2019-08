Juan Francisco Padilla: “El Museo de la Guitarra debería tener una pieza original de Antonio de Torres”

Es una de las figuras de la guitarra clásica en España. El almeriense Juan Francisco Padilla (1975) acaba de lanzar un nuevo disco. No obstante se lamenta de que Almería tenga un Museo de la Guitarra con el nombre del insigne guitarrero Antonio de Torres y no tenga ninguna guitarra original de dicho lutier.

“Hace unos meses que presenté en el Palacio de Carlos V en la Alhambra de Granada el nuevo disco que está grabado con una guitarra original de Antonio de Torres, con cuerdas de tripa. En el disco hay música relacionada con el preflamenco. Es un disco de recuperación historicista pero hecho desde el punto de vista musical”, apunta el artista almeriense.

“El disco surge de un trabajo de musicología de la Universidad de Nueva York, concretamente de una musicóloga llamada María Luisa Martínez, que descubrió una partitura inédita de la Rondeña de El Murciano, un artista clave en el mundo de la guitarra española y del flamenco.

“El disco Rondeña del siglo XIX para mi es muy importante que esté grabado con una guitarra de Antonio de Torres porque realza la figura de nuestro lutier”, manifiesta al tiempo que sostiene que “Antonio de Torres y Julián Arcas han influenciado toda la música española más importante de nuestra historia. No se puede entender la música española sin las guitarras de Antonio de Torres”.

Juan Francisco Padilla mantiene que “el Museo de la Guitarra de Almería está completamente dejado de la mano de Dios y más que fomentar y ensalzar la figura de Torres lo que está es menospreciándolo”. En este sentido, Padilla afirma que “no podemos tener un museo dedicado a Antonio de Torres sin tener ninguna guitarra original de este constructor que dio forma a la guitarra actual. Ese Museo debería tener una pieza original del lutier. No hay que olvidar que las guitarras de Torres son las más cotizadas del mundo”.

También sostiene que es fundamental crear el Instituto Antonio de Torres para estudiar su figura. Ese instituto debería estar en ese Museo de la Guitarra y luego habría que crear la Escuela de Lutería, para que no se pierda la tradición”.

También resalta Padilla que en Almería haya cuatro figuras en torno a Antonio de Torres y que no se tienen en cuenta. “Son Joaquín Pierre, el mayor estudioso sobre Torres que existe; Antonio Sevillano, gran investigador; Norberto Torres que lleva muchos años publicando sobre Torres y Juan Miguel González, uno de los mayores constructores que tenemos. Todo esto se va a perder y lo tenemos. No hay forma de que entiendan lo importante que es para la ciudad de Almería la figura de Antonio de Torres”.

“El aeropuerto de Almería debería llamarse Antonio de Torres. Cuando lo he dicho en alguna ocasión, se han reído. Hay un aeropuerto con el nombre de Antonio Stradivarius. Hay que entender que Torres es más importante que Stradivarius, porque este no cambia la morfología del violín, mientras que Torres cambió la guitarra para siempre. No olvidemos que la guitarra es el instrumento más vendido del mundo”, afirma el guitarrista.

Juan Francisco Padilla, que fue director del Certamen de Guitarra Julian Arcas, sostiene que “el certamen ha sido un referente a nivel mundial en el ámbito de la guitarra clásica y flamenca . En 2015 se hizo la última edición”. “Cajamar decidió que había consolidado el Certamen y pasó el testigo al ayuntamiento de Almería. Desde el consistorio parecía que se iba a mantener y había intención de hacerlo. Pero después de cuatro años es evidente que no hay intención de hacer nada con el Julián Arcas”, afirma.

“Tengo dos ofertas para hacer el Julián Arcas fuera de Almería. Esto para mi es muy duro, porque realmente si creé ese Festival con otra mucha gente como Jerónimo Molina y Carmen Giménez, a la que hecho de menos, y otra gente que ha colaborado, es para que se celebrase en Almería, cuna de Julián Arcas. Si el Certamen sale de la ciudad será culpa de Almería”.

Juan Francisco Padilla recuerda su primer concierto que fue en Huércal de Almería, organizado por Norberto Torres, su primer maestro. Luego tuvo como profesora a Maty Rodríguez. “El día que muere Andrés Segovia empiezo a tocar la guitarra. Yo llevaba unos meses tocando la bandurria en la Escuela Municipal de Folclore. A la muerte de Segovia, estaba en casa y me quedé impactado al escuchar como tocaba Asturias de Albéniz”.