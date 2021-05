El ciclo ‘Guitarra en estado puro’ ofrecerá clínics y conciertos con cuatro maestros de las seis cuerdas

Javier Maresca, David Caro, Marco Di Maggio y Alejandro Aparicio. Son los cuatro nombres, como un póker de ases, que conforman una nueva edición del ciclo ‘Guitarra En Estado Puro’, que organiza el Área de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Almería. Una propuesta que se desarrollará cada viernes del mes de mayo, los días 7, 14, 21 y 28, a las 20 horas, todos ellos en el Museo de la Guitarra ‘Antonio de Torres’, salvo el del día 21 que será en el Teatro Apolo, con entrada libre hasta completar aforo y que se puede adquirir ya en la web www.almeriaculturaentradas.es.

El concejal responsable del Área, Diego Cruz, ha presentado esta mañana esta nueva actividad municipal, acompañado de Javier Maresca, el encargado de inaugurar el ciclo este viernes, día 7. Cruz ha apuntado que “entre los pilares fundamentales del Área de Cultura está el querer ofrecer a los almerienses una programación de calidad y destinada al mayor número de públicos posibles. Por ello, además de contar con grandes nombres contrastados en música o teatro, también tenemos ciclos y actividades más específicas, más de género, como puede ser el de Música Sacra, el de Jazz, el teatro del Siglo de Oro, el festival flamenco, el día de la danza… Con esa filosofía retomamos este ciclo”.

En palabras de Diego Cruz, “hemos preparado esta programación más específica con maestros de la guitarra, para que los expertos puedan disfrutar de actuaciones de estos virtuosos y, también, compartir un pequeño clínic y charla con ellos, ya sea para mejorar la técnica o ampliar conocimientos”, ha detallado.

El primer guitarrista en abrir el programa este viernes será Javier Maresca, que ha querido “agradecer al Ayuntamiento el compromiso que ha mantenido con la Cultura en tiempos de pandemia, porque realizar estas actividades es positivo tanto para los artistas como para el público”. Sobre su participación el viernes, Maresca ha avanzando que “hablaré y explicaré conceptos que tienen que ver con el ritmo y la melodía, que sirva tanto a profesionales como a aficionados a la hora de analizar o interpretar la música”. En su actuación ha explicado que contará con Abelardo Navarro y Miguel Fernández.

Javier Maresca es músico autodidacta con casi 30 años de experiencia. Pese a su vocación rockera ha tocado en numerosos proyectos y de estilo variado (blues, pop, rock duro, soul-funk, garage, rockabilly), lo que le ha permitido participar en festivales y certámenes por toda España y Europa. Además de grabar discos con muchos de estos proyectos ha grabado con muchos otros artistas como músico de estudio. Compagina los conciertos y las grabaciones con la enseñanza, dando clases de guitarra.

Póker de ases

Tras Javier Maresca, el 14 de mayo será el turno de David Caro, única cita que no tendrá clínic previo. David Caro nace en Almería en 1992. Se inicia en el estudio de la guitarra con su padre, José Antonio Caro, a los 11 años. Licenciado con matrícula de honor en Guitarra Flamenca por el Conservatorio Superior ‘Rafael Orozco’ de Córdoba. Actualmente trabaja en el Tablao Los Gallos de Sevilla. Guitarrista actual de Juan Pinilla (Lámpara Minera 2007) con el que graba 3 discos, entre ellos Jugar con Fuego, que fue nominado a los Grammy Latinos 2014.

Ha acompañado entre otros artistas al Pele y a Farruquito, a Choro Molina en Bayles de jitanos, etc. Acompaña a ‘El Carpeta’ en sus espectáculos ‘Flamenco Show’ y ‘A Bailar’. También toca en proyectos alternativos como la banda Ser de Luz del flautista y saxofonista Sergio de Lope, el trío Bajo de Guía del flautista, saxofonista y armonicista Diego Villegas, o el proyecto ‘Jugando’ de Matías López ‘El Mati’ (Lámpara Minera 2019). Ha impartido cursos de guitarra en diversos Festivales de Flamenco, como Ibérica Contemporánea (Querétaro-México), Arte Flamenco Mont De Marsán, Bienal de Sevilla y Jerez.

El viernes, 21 de mayo, es el único día que la actividad se realizará en el Teatro Apolo. Marco Di Maggio ha sido reconocido por la prensa internacional como uno de los mejores guitarristas de Rock and Roll del mundo. Es el único artista italiano que ha sido nombrado como miembro de honor dentro del Official Rockabilly Hall Of Fame USA. Su brillante cultura musical y aptitudes a la guitarra le dan toda la experiencia para tocar diferentes estilos desde Rockabilly, Rock N’ Roll, Western Swing, Country, Blues, folk Americano y un sinfín de estilos.

Su manera de interpretar le permite actuar frente a todo tipo de público y ser apreciado no solo en la escena “rockera”. Compone su propia música con personalidad, creando un cóctel explosivo de diferentes influencias musicales. Ha actuado en al menos 24 países, desde Estados Unios a China. Marco ha sido seleccionado como endorser por la gran marca de guitarra “Grestch” para promocionar sus fantásticas guitarras. Marco también colaboró con la empresa M. Casale Bauer – Italia, para promocionar las famosas cuerdas de guitarra “Elixir”.

El cierre llegará el viernes, 28 de mayo, con Alejandro Aparicio. El músico almeriense ofrece conciertos en ciclos y festivales de varios países europeos, toca como solista en diferentes orquestas y agrupaciones, y estrena piezas de diferentes compositores, llegando a estrenar un concierto para guitarra y orquesta del que es dedicatario. Graba para el proyecto holandés Guitar Canon, que aglutina las cincuenta grandes piezas de la guitarra, y también para el ambicioso documental dedicado a Antonio de Torres, ‘La española, la de Torres’.

Varias de sus actuaciones las realiza con instrumentos del histórico guitarrero almeriense, al igual que la grabación de su único proyecto discográfico ‘Blue, colour for a life’, en el que la música se combina con imágenes y con poemas escritos por el propio guitarrista. Su deseo de acercar la música a un público más amplio le lleva, entre otras cosas, a publicar en prensa una serie de artículos sobre grandes obras de la música.