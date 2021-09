José Piqueras gana el premio de novela negra BMB 2021 con la obra ‘Senderos tras la niebla’

El almeriense José Piqueras (Adra, 1987) ha sido el ganador del premio de novela negra Black Mountain Bossòst (BMB) 2021 con su obra Senderos tras la niebla, un galardón que recibió ayer sábado en el marco del festival cultural del Valle Arán que se ha celebrado entre el 6 y el 11 de septiembre.

La novela, que se desarrolla en la ciudad de Granada, narra la investigación que dirige el inspector Julio Diego Velázquez junto a sus colaboradores Jorge Morrison y Rosa Pulido para esclarecer una serie de muertes rodeadas de misterio con un único nexo común: la lanza que llevan tatuada las víctimas en el costado.

Senderos tras la niebla se ha presentado en el festival de novela negra que se celebra en Bossòst (Lleida) y su publicación corre a cargo de la editorial Bohodón como en las anteriores ediciones de esta prestigiosa cita literaria que ha acogido esta localidad del Valle de Arán y que ha contado con más de medio centenar de participantes.

Piqueras, que reside en este momento en Sevilla, ha expresado su alegría por este galardón. “Para alguien como yo, que está dando sus primeros pasos en el mundo de la literatura, un premio así supone un gran aliciente para seguir escribiendo nuevas historias”, declaró.

Además, aseguró que para él “ser escritor consiste en saber emocionar con una buena historia” y adelanta que los lectores de Senderos tras la niebla van a encontrar “una novela dinámica, de lectura ágil, con más de un giro inesperado y una buena dosis de humor”. El escritor, que ha elegido para esta novela policiaca la ciudad de Granada, admite que en este caso no se podía imaginar la trama en otro escenario porque “la historia cambiaría por completo”. “Pasé cinco años en Granada como estudiante universitario y es una ciudad de la que me enamoré. Durante esa etapa, Granada me brindó grandes historias, y pensé que ahora me tocaba a mí devolverle el favor”, enfatizó.

Tras su participación en esta quinta edición del festival Cultural Black Mountain Bossòst, José Piqueras viajará el próximo 19 de septiembre a Madrid para estar presente ese domingo por la tarde en la Feria del Libro de Madrid que se celebra en el Parque del Retiro después de que el año pasado se suspendiera por la pandemia del coronavirus.

El escritor almeriense ya había publicado hace dos años Terral (Editables.es), un trepidante thriller ambientado en la sierra alpujarreña que desvela los secretos de una saga familiar en una historia a dos tiempos: 1937 y 2012.

José Piqueras es licenciado en Administración y Dirección de Empresas, así como en Investigación y Técnicas de Mercado por la Universidad de Granada. Actualmente José Piqueras trabaja en una multinacional española de telecomunicaciones, una labor que compagina en su tiempo libre con su pasión por la escritura, que le apasiona.