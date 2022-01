Julia Navarro: “Para mí, los periódicos son siempre fuente de inspiración”

Es la primera vez que viene a presentar un libro a Almería, aunque conoce bien la costa de Mojácar, Garrucha y Villaricos desde hace años. Mañana jueves a las 19 horas en el salón de actos del Centro de Cultura de Cajamar dará a conocer su último libro De ninguna parte en el marco del ciclo Diario de Los libros que organiza Diario de Almería.

-Esta novela aunque la había concebido antes de la pandemia, la escribe durante el confinamiento. ¿Cómo surge la idea de escribir este libro?

-Aunque no ejerzo el periodismo sigo muy pendiente de todo lo que acontece a mi alrededor y para mí los periódicos siguen siendo una fuente de inspiración. En los últimos años los medios nos vienen contando de forma destacada el fenómeno de la migración, el éxodo de millones de personas que intentan llegar a Europa escapando de la guerra y la miseria y las dificultades para afrontar una nueva vida. A veces ese desencuentro de los que vienen y los que están lo vienen contando los periódicos. De ahí surge la historia. Trato dos fenómenos de nuestro siglo como es el terrorismo y la inmigración.

-En la novela aparecen dos personajes como son Abir y Jacob, dos historias muy difíciles.

-Es una historia durísima. Yo escribo intentando indagar sobre la condición humana, eso es lo que hago en todas mis novelas. Me interesan los porqués de la condición humana. Es la historia de dos hombres que ya nacen en distintas circunstancias y viven también en circunstancias diferentes. Lo que hago en la novela es explicar los porqués de dos hombres que viven situaciones extremas, no justificarles, que quede claro, pero si explicar que le puede llevar a un ser humano a hacer determinadas cosas.

-Usted ha dicho que su novela es de acción y busca la reflexión. ¿Sus lectores que le dicen?

-Me gusta mucho escuchar a los lectores, porque una cosa es la intención del autor y otra cosa lo que percibe el lector. A veces concuerda y otras veces no. Los lectores se han encontrado con una novela actual, una novela de espías, con muchos elementos de acción, pero al mismo tiempo con muchos elementos para la reflexión sobre la sociedad actual, sobre lo que sucede aquí y ahora.

-Cada escritor tiene su fórmula a la hora de escribir una novela. ¿En su caso cómo lo hace?

-Cuando la historia me sale al paso, lo que hago es pensar. Pero me planteo cómo la voy a contar, con que personajes voy a contar, cómo la empiezo y cómo la termino. Me paso mucho tiempo estructurando la novela, de tal manera que cuando me pongo a escribir ya tengo en la mente donde quiero llegar. Yo no improviso nunca, soy una persona bastante metódica y me gusta reflexionar. No me siento a ver si me viene la inspiración, para mi escribir es un trabajo.

-Desde el año 2004 ha publicado ocho novelas. Hoy es una novelista de éxito y antes fue una gran periodista. ¿Fue difícil dejar a un lado el periodismo?

-El periodismo ha sido una gran pasión, yo no concebía mi vida fuera del periodismo. Pero es verdad, que hay un momento que eres consciente que lo has hecho casi todo, he trabajado en televisión, radio, prensa y agencias. Cuando yo publico en 2004 mi primera novela pensé compatibilizar el periodismo con la literatura, pero las dos son muy exigentes. Llevaba una vida complicada y me propuse hacer una cosa u otra. Si hubiera tenido 30 años hubiera seguido con el periodismo, pero cuando ya tienes unos años, tienes más pasado que futuro y tomar la decisión, aunque supuso un desgarro, era una decisión menos difícil.

-Su primer libro La Hermandad de la Sábana Santa es cierto que surge tras leer un obituario en un periódico.

-Eso es absolutamente cierto. Para mí los periódicos son siempre fuente de inspiración. Muchas de mis historias saltan de las páginas de los periódicos. Ese obituario era muy interesante porque hablaba de un micro analista forense Walter McCrone. Había puesto bajo su microscopio desde un cabello de Napoleón para ver porque había sido asesinado o la Sabana Santa de Turín para saber si era falsa. Era un obituario publicado en El Mundo y eso despertó mi imaginación.

-Sé que escribir le apasiona pero le gusta incluso mucho más leer.

-Eso es lo que más me gusta. No concibo la vida sin un libro en las manos. Cuando viajo me voy cargada de libros, porque yo leo en papel, no en tablet. Siempre llevo una bolsa con libros, porque no sería capaz de estar sin leer.

-Todo apunta a que hay un cambio en la forma de leer las noticias. Antes eran los periódicos en papel y hoy las redes sociales han cambiado el modelo.

-Las redes sociales son el presente aunque estoy fuera de ellas. No tengo tiempo ni ganas de participar en esa conversación global. Hay que tener en cuenta que las redes sociales se han convertido en ese lugar de ajuste de cuentas y de infamias, aparte de que reconozco que también hay cosas interesantes.

-La lectura sosegada de un periódico como se hacía antes ya no es lo mismo.

-La sociedad ha cambiado, los trabajos han cambiado, la disposición del tiempo ha cambiado, ahora todos vamos mucho más deprisa. Antes la gente se sentaba a leer el periódico y tomaba un café. Ahora la forma frenética de vida lo hace más difícil. Recuerdo que para mi abuelo la lectura de los periódicos era algo sagrado, ahora sería impensable.

-¿Cómo ve la situación actual del periodismo en España?

-El periodismo ha cambiado mucho. Las nuevas tecnologías han cambiado los paradigmas de nuestra vida y también la forma de hacer periodismo. Lo que me preocupa sobre todo en los medios audiovisuales, que no en los periódicos, es como se ha ido difuminando esa línea que siempre hemos tenido clara los periodistas, de que una cosa es la información, otra es la opinión y otra el entretenimiento. Ahora se ha hecho una ensalada con todo. Es una nueva manera de hacer periodismo y muchas veces se hace un espectáculo de la información.

-Pudo ser una gran bailarina, pero al final no pudo ser.

-Poder no, quise ser bailarina de ballet clásico. Cuando yo era una niña no había buenas escuelas de ballet clásico, y yo me hubiera tenido que haber marchado fuera para hacer esos estudios. Al final, no me fui.

-Cuando termina una novela, creo que el manuscrito se lo entrega a su marido Fermín Bocos.

-Fermín es una persona con una formación muy sólida y una gran cultura y ha sido profesor. Es una persona de la cual me fío totalmente y por tanto la opinión que más me importa es la de él. Antes de que mi editor lea lo que estoy escribiendo pasa por el filtro de Fermín.

-Almería es una provincia que conoce desde hace años.

-Cuando yo empecé a hacer periodismo, algunos veranos me enviaban a Almería a la caza del famoso, ya que había rodajes en Almería y venían muchos actores y actrices. También tengo una vinculación familiar con la provincia, ya que vamos de forma asidua a la costa entre Villaricos y Mojácar, porque tenemos allí familia. Pero a presentar un libro mío es la primera vez que voy.