Mr. Kilombo y Cooltural Fest brindan con música por la plena inclusión en el Mesón Gitano

“Creo que es la primera vez que toco a solas con mi guitarra ante tanta gente”. Con estas palabras el artista madrileño Mr. Kilombo agradecía a todos los espectadores que asistieron al Mesón Gitano al mediodía del domingo a la clausura oficial de las primera jornadas Discapacidad, Diversidad e Igualdad en la Industria Musical, organizadas por Cooltural Fest, la Fundación ‘Music For All’ y el Área de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Almería.

Estuvo acompañado por Arymux, toda una referente de la interpretación de la música en lengua de signos, sumado a la expresividad de la danza para hacer la experiencia más completa si cabe. Además, el concierto tenía un factor solidario ya que el ‘entradas agotadas’ irá destinado a la Fundación ‘Music For All’.

Un brindis por un mundo cien por cien inclusivo que vino de la mano de la tónica positiva de las canciones de Mr. Kilombo que, sin rehuir en sus letras los dramas más profundos para el corazón y el alma, siempre esboza un halo de luz en el que encontrar la salida. Una filosofía y un deseo común en estos tiempos en los que la ‘normalidad’ tarda en ser una realidad, aunque se pueda disfrutar, como ayer, de la #CulturaSegura. La pandemia cogió a Mr. Kilombo con un disco recién publicado, el quinto de su carrera en solitario tras ir tantos años como escolta de Macaco, llamado Cortocircuitos. Precisamente, con ese tema homónimo inició su actuación en una mañana casi veraniega, en un marco de excepción, a un lado la Alcazaba al otro el mar. Contra todo pronóstico, el artista siguió Por su camino y En plena calle, con temas directos al corazón, honestos en el mensaje y transparentes en su intencionalidad.

Alternando momentos de reflexión como otros más festivos, Todo cambia, Quédate a mi lao, Na de mí o Cabecita Loca son prueba de ello, Mr. Kilombo también compartió sinceridad al confesar que “anoche toqué en Valencia y me he pasado la mañana conduciendo para llegar a tiempo, sin casi descanso, lo que me tiene algo cansado pero con la voz como a mí me gusta”, dijo.

Tras Una canción nada más llegó a buen seguro, uno de los momentos más esperados por los ‘coolters’, la de la viral Sinmigo, que acercó el cierre tras Andaré, Tal como vino o Reconciliarme con el amor. Para los bises, quedaban tres regalos más, de esos títulos que, concatenados, bien parecen brindar por un futuro halagüeño, de igualdad, sin injusticia ni discriminaciones, Como si no pasara y, si no, Tiempo al tiempo para saber que, cuando acabe todo factor pandémico, volveremos a ser Invencibles.