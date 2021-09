Libre Albedrío publica el álbum ilustrado titulado ‘Pequeñas historias’ de Miguel Tanco

La editorial almeriense Libre Albedrío acaba de publicar la obra Pequeñas historias, escrito e ilustrado por Miguel Tanco. Pequeñas historias es un canto a la infancia a través del humor, la inocencia y la imaginación. Una serie de tiras cómicas llenas de alegría y espontaneidad.

En Pequeñas historias, Miguel Tanco ofrece una ventana abierta a la infancia, una serie de viñetas llenas de humor que muestran una visión del mundo a través de los ojos de los niños y las niñas protagonistas. Situaciones cotidianas se vuelven fascinantes, llenas de diversión y optimismo si se miran desde una perspectiva infantil.

Un disfrute para los más pequeños de la casa y un refugio al que regresar para los más mayores, siempre que se sienta que la vida se ha vuelto demasiado complicado. Una pequeña joya para regalar, compartir y tener siempre a mano. Para lectores de todas las edades. Un libro lleno de humor en la línea de las tiras cómicas de Carlitos y Snoopy o Macanudo de Liniers.

Aventuras cotidianas, imaginación, alegría, inocencia, el mundo entero visto desde la perspectiva de la infancia. Una auténtica joya que va a ser el primero de una serie de libros en formato de tiras cómica.

Son libros destinados a un público general, aunque la perspectiva es claramente infantil, los adultos pueden disfrutar muchísimo de su lectura. Son historias sencillas en viñetas gráficas humorísticas.

El prólogo de la obra ha sido realizado por el famoso ilustrador y pedagogo italiano Francesco Tonucci (Frato). Tonucci sostiene en el prólogo que “no me gusta escribir prólogos, desde siempre estoy convencido de que no soy capaz. Pero los dibujos de Miguel Tanco me han cautivado con su poesía. Eso es, al observarlos se me ha ocurrido que eran pequeños poemas hechos de ilustraciones, imágenes ligeras, paradójicas y sorprendentes, o sea, infantiles. Nuestro escritor Cesare Pavese en su Diario escribió: “El adulto juega para divertirse, el niño juega por jugar”. Y al observar estos dibujos he pensado que Miguel los ha dibujado por dibujar. Por el placer de hacerlo, como cuando los niños pequeños se sorprenden por el trazo que deja el lápiz y se lo pasan la mar de bien dejándolo correr por el papel”.

“Gracias, Miguel, por estos pequeños poemas dibujados, que representan tan bien la infancia, sus esperanzas, sus ilusiones y sus traiciones. Les encantarán a los niños y a todos aquellos que han sido capaces de no olvidar su propia infancia. Y ahora te puedo confesar, con una pizca de vergüenza, que he escrito estas breves líneas porque quería tener el derecho de recibir una copia de tu precioso libro”, sostiene Tonucci en su prólogo.