Loli Muñoz celebra la música y la vida en la presentación de su disco debut ‘Ven a mí’

La de Loli Muñoz es una historia llena de valentía y superación y que, el martes, tuvo otro capítulo feliz con la presentación de su primer trabajo discográfico, titulado Ven a mí, en un abarrotado Teatro Apolo de la capital, en el marco de la programación de la ‘Primavera Cultural’, puesta en marcha por el Área de Cultura, Educación y Tradiciones del Ayuntamiento de Almería para el segundo trimestre del año.

Acompañada de los músicos que recorren con ella este camino, Diego de Haro, César Gutierrez, Chema Alonso, Tete Aguilera y Porlán, Loli Muñoz se mostró visiblemente emocionada y feliz durante todo el concierto, convertido en una gran fiesta por la vida, puesto que fue diagnosticada por un cáncer de riñón en estado avanzado que motivó una operación de urgencia, pero su amor por la música la han llevado a seguir cantando a la vida.

Sólo hay que ver los títulos de las canciones de su disco y que se pudieron escuchar sobre las tablas del Teatro Apolo: Quiero tu alma, Necesita de ti, Directa al corazón, Ayúdame, Si volviera a nacer, Lucha y coraje, Te quiero valiente… profundos y sensibles a los problemas sociales. Y como paradigma, ese Amor del tinto, dedicado a todas las personas que sufren cáncer, con la pretensión de dar fuerzas y dar amor a todos los que ayudan cuando ocurre, incluido el personal sanitario.

“He pasado por un grupo de Rock, por un grupo de folclore, por un coro rociero, en solitario con canciones para galas benéficas donde nunca he cobrado por actuar. Mis canciones al final iban a parar a un cajón. Pero mi vida cambió cuando conocí al productor musical Jesús Yanes. Me apunté en su academia de canto y me escuchó quedando en que pronto grabaríamos mis canciones”, cuenta con orgullo Loli Muñoz, que anoche demostró el amor que derrocha en el Apolo.

La noche también contó con la proyección del videoclip grabado en Miami, con la canción que da título al disco, con la canción ‘Ven a mí’. Música, en definitiva, como vehículo de emociones y concienciación de valores.