La escritora Mamen Puertas y la ilustradora Celia Delgado lanzan el cuento ‘La Luna’

La escritora Mamen Puertas Velarde y la ilustradora Celia Delgado Díaz han unido su talento en el cuento La Luna, editado por Babidi-Bú. Precisamente en 2016 surge la idea de hacer el cuento puesto que era un regalo a la persona a la que va dedicada. “Surge la historia y la creo, y la luna era como un elemento común y además también creé los dibujos. Pero era necesario contar con unas grandes ilustraciones y para ello eche mano de mi prima Celia”, comenta Mamen Puertas.

Precisamente, Puertas en su condición de profesora sostiene que “el cuento se puede trabajar desde la parte emocional porque La luna es muy expresiva en esta obra, también se puede hablar de las relaciones de amistad, porque se observa como dos personas tan diferentes se quieren ayudar y luego también sale el tema del medio ambiente porque aparece una playa de Almería como es la playa de la Media Luna”.

Celia Delgado apunta que “el cuento es algo mágico, porque es una historia muy dulce, enseñando como la luna dio lugar a la playa de la Media Luna”. “Se cuenta además con una canción, puesto que puedes ver la historia a través de dibujos, a través de la propia historia y a través también de una canción”, sostiene Puertas.

Mamen comenzó haciendo un boceto del cuento que luego Celia Delgado adaptó a su estilo y forma de ilustrar. “Cambié la perspectiva y cambié algunas escenas que considere que no eran necesarias. Había cosas que no las veía, y si no las veía las cambié un poco. La historia se puede seguir con las ilustraciones” dice Delgado.

La ilustradora del cuento es Celia Delgado que nació en Almería en 1976. Hizo sus estudios en Las Jesuitinas y desde que era una niña su gran afición fue siempre dibujar. Luego estudió Enfermería y paso de dibujar a pintar al óleo. “Estuve cinco años en clase de pintura y hace pocos años descubrí el dibujo digital. Como aficiones tengo el yoga y la danza oriental” comenta.

Mamen Puertas quiere en las próximas semanas presentar el cuento, pero quiere hacer algo especial. “En la presentación no quiero leer el cuento, sino hacer un cuentacuentos y que no sea ver los dibujos del cuento, sino sumergirse dentro de la historia. Quiero que el niño o la niña se vean envueltos en el cuento”.

Celia Delgado está feliz con su primer trabajo como ilustradora. “Realmente he descubierto un mundo apasionante y espero en el futuro dedicar más tiempo a la ilustración de libros porque me ha encantado”. Mientras, Mamen Puertas sigue escribiendo y con mucha ilusión.