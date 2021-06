Martita de Graná, Juancho Marqués y Alice Wonder actúan en Cooltural Go!

Humor para el viernes y rap de arreglos clásicos, música urbana independiente, lírica y talento para el sábado y domingo. El ciclo de espectáculos Cooltural Go! de Cooltural Fest, celebra una de sus semanas más intensas con varias jornadas de actividades. Mañana viernes, 11 de junio, a las 21 horas, será con Martita de Graná en el Recinto de Conciertos del Ferial, con las entradas totalmente agotadas. El sábado, día 12, en el mismo espacio y a la misma hora, será el turno para Juancho Marqués y Fac y Jara, mientras que el domingo, 13 de junio, cerrará la semana Alice Wonder y Jack Bisonte, a partir de las 19 horas, en el Mesón Gitano.

Las entradas, como todas las del resto de espectáculos de este ciclo organizado por Cooltural Fest de Crash Music y por el Área de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Almería, se encuentran a la venta en la web www.coolturalfest.com.

Martita de Graná (viernes, 21 horas, Recinto de Conciertos) es una de las cómicas-influencers más mediáticas y divertidas del momento. Tras lanzarse a los escenarios de las mejores salas y teatros de España en 2019, ahora ha vuelto a lo grande haciendo mucho más que una mera traslación de lo que cuenta en sus vídeos por, sobre todo, cómo lo cuenta, con su habitual desparpajo.

La historia de Martita de Graná comenzó por subir un vídeo de su tierra y por hacer una pregunta: ¿Qué tiene Granada? Así comenzaba la grabación que se hizo viral y con la que Martita Martínez García contó en algo más de dos minutos todos los aspectos que hacen de la ciudad de la Alhambra un sitio único. Sus tapas, la ‘milnow’, Sierra Nevada, el Albaicín, la Alhambra, el Granada CF, la gente joven en invierno, la diversión o las universidades fueron algunas de las bondades que Martita de Graná contó al mundo.

Juancho Marqués nació en Sevilla el 14 de agosto de 1987, aunque ha residido prácticamente toda su vida en Aranjuez (Madrid). Estudió sociología en la Universidad Carlos III de Madrid. Es miembro del colectivo Suite Soprano, grupo con el que saltó a la luz pública. Tras trece años en los escenarios, ha agarrado la primera liga gracias al trabajo constante, la máxima dedicación y un estilo único e inimitable, sujeto a una constante evolución.

Considerado por muchos como uno de los artistas más influyentes, difícil de catalogar solo dentro del hip hop, sino también en categorías como la electrónica o el pop, con un estilo diferenciado.

Con Álbum Uno, su último disco de estudio, Juancho pone sobre la mesa una evidencia todavía más clara de la luz y el rumbo de una escena y género Hip Hop inmersos en un crecimiento exponencial y demostrable. Durante esta década de carrera, él ha sabido encontrar su propio sonido; mucho más profesional, cálido, personal y adictivo.

Antes, actuará el dúo Fac y Jara. Es un dúo que proviene “de la huerta murciana”, como ellos dicen, que “desde la infancia hemos cogido el testigo de la amistad fraternal que unió de por vida a nuestras abuelas y después a nuestras madres.

Fac responde al nombre completo de Félix Alarcón Cano y Jara proviene del segundo apellido de la familia paterna de Simón Lorente Baños, “además de ser una planta mediterránea cuyas semillas son ignífugas y son las primeras en germinar tras los incendios”. Definen su estilo como ‘rap nature’ y “nuestras canciones son una vuelta a las raíces que nacen en el medio natural del que somos partícipes y defensores”.

Alice Wonder encabezará el concierto del domingo en Cooltural Go!, presentando su último disco Que se joda todo lo demás. Lo que inicialmente solo eran tres temas (el homónimo, Por si apareces y Corazón mármol) fruto de la necesidad e inquietud por componer en castellano, se ha convertido en una fase de investigación y desarrollo que desemboca en el primer álbum íntegramente en castellano de la artista. Un paso que le ha hecho conectar más si cabe con un público que ya la adoraba desde su excelente Firekid y el EP Take Off, confirmándola como una de las artistas jóvenes más talentosas y con mayor futuro y personalidad del momento en la música independiente.

Abrirá la tarde Jack Bisonte. Miguel Llaguno y Carlos Amelivia unen fuerzas por primera vez en 2014. Desde entonces, su tándem, Jack Bisonte, no ha dejado de galopar hacia adelante. Nacido como un combo folk, Jack Bisonte ha estado desarrollando su sonido, amando y elaborando cada canción que han hecho hasta ahora, desde Woodcrown, su primer álbum, hasta The Playground, siendo comparado con un John Mayer aún más sexy, o una seductora Tracy Chapman. Ahora, Jack Bisonte se lanza a una nueva era de universos electrónicos y melodías imposibles, construyendo un nuevo concepto de espectáculo. ‘Hounds of Glory’ es, sin duda, su opera magna, ocho canciones ambiciosas que apuntan directamente a la perfección.