Modesto Expósito, Mar Campra y Dita Ruiz protagonizan el cortometraje ‘La visita’

La pandemia hizo hace un año que se parará todo, destacando el mundo de la cultura. Todos los sectores se vieron afectados. Teatros, circos, conciertos... todos cancelados, aplazados, reprogramados en un futuro incierto que todavía no se ha visto llegar acompañado de esa “antigua normalidad” que tanto se anhela.

Y el cine corrió la misma suerte. Rodajes congelados, películas en los cajones esperando a estrenarse y pérdidas millonarias del sector. El realizador almeriense Juanjo Moya tuvo que ver cómo el esperado estreno de su anterior cortometraje, Captcha, nunca llegaba, y cómo gran parte de los festivales a los que aspiraba ese año suspendían su celebración.

Definitivamente, un mal año para el cine y para todo lo demás. Eso cuenta este cineasta que, a pesar de las dificultades que supone aventurarse en un proyecto cinematográfico en estas fechas, decidió iniciar el rodaje de su nuevo cortometraje, La visita.

Desde el primer momento, este diverso equipo de técnicos y artistas almerienses tenía claro que no era el momento para las grandes realizaciones a las que estaba acostumbrada Mola Mola Producciones. Rodar escenas en espacios concurridos o contar con decenas de figurantes era impensable en una época en la que hay que contar cuánta gente se junta en la misma mesa de una terraza.

Al menos si no dispones de recursos para asegurar una PCR a cada miembro del equipo, y recursos no es precisamente lo que abunda en el mundo del cortometraje, en el que no hay apenas presupuesto y este procede en su mayor parte de los propios miembros del equipo, ya sea en forma de tiempo o del vil metal.

Es por ello que La Visita juega al minimalismo más extremo. Tres actores y dos técnicos en una casa, eso sí, siempre ventilada, para contar una historia que pretende retratar una situación a la que, desgraciadamente, ya estamos muy acostumbrados. Frente a las cámaras, tres veteranos del mundo de la interpretación. Mar Campra, Modesto Expósito y Dita Ruiz. Los tres llevan años subiéndose a las tablas o poniéndose delante de una cámara. Entienden cuáles son los objetivos de sus personajes y saben exprimirlos para que lleguen a la patata del espectador, cuenta Juanjo entusiasmado por contar con este elenco de intérpretes, ya habitual en sus películas.

Al mando de la técnica, dos pesos pesados del mundo audiovisual. Felipe Javier García, conocido por sus vídeos oceanográficos, firma la dirección de fotografía y la edición, así como fue el operador de cámara en todo el rodaje. Pepe Camacho, director de Acarta Radioteatro y con un Goya en la mochila por su participación en cortometrajes, es el responsable del montaje sonoro.

“En La Visita se cambia totalmente de registro” cuenta su director Juanjo Moya. “Nos adentramos en la intimidad de un hogar cualquiera que está viviendo estos años convulsos, en los que recibir la visita de alguien se ha convertido en algo peligroso, pero a la vez reconfortante para salir de la solitaria monotonía en la que muchos nos hallamos inmersos. Y al final esta dualidad está presente en todo lo que hacemos. Queremos salir, pero al mismo tiempo nos da miedo. Necesitamos contacto humano, pero también sabemos que este puede matarnos. Al final solo nos queda evaluar los riesgos y tomar decisiones”, apunta el director.

Y en el caso de este equipo de cineastas, la decisión estuvo clara siempre. Su ilusión y sus ganas le han llevado a rodar este cortometraje que cuando se estrene sorprenderá al público. Luego llegarán los festivales.