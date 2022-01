La almeriense Nieves Gómez concluye el rodaje de la cinta ‘Licantropía’ en Galicia

La guionista, directora y productora almeriense, Nieves Gómez, acaba de concluir el rodaje de su película Licantropía en la que comparte guión con Teodoro Martínez en tierras gallegas. Con un reparto artístico y técnico de primer nivel, vuelve a contar con el compositor almeriense David Miralles, para la banda sonora.

La película se sitúa en plena guerra de independencia, cuando un cazador es obligado a refugiarse con otros supervivientes durante un día en una cabaña tras el ataque de un hombre lobo.

Él deberá descubrir quién es el monstruo antes de que llegue la noche y con esta la luna llena. Gonzalo es un experto cazador en una España que se encuentra en plena guerra de independencia. Después de sufrir una emboscada él y su equipo en una noche de luna llena por un hombre lobo, se ve obligado a refugiarse con más gente en una cabaña en mitad de un bosque. Desconfía de todos excepto de su hermano Lucas, algo menor que él, fuerte y subversivo.

Hernán, Samuel, Isabel, Carolina, y Lorena son otros viajeros que a lo largo de la noche también fueron atacados y encontraron refugio en la cabaña. Así nace está situación tensa entre individuos, llena de desconfianza con la creencia de que todos fueron guiados por la bestia para asegurar su presa de esa noche.

Entre todos intentarán elaborar distintos planes para averiguar quién de ellos es el hombre lobo. Francisca la ciega, una curandera y algo más, y su hija María, una bandolera con hijo de padre desconocido aparecen en medio de la trama, el misterio y la incertidumbre de una bestia, ¿Un asesino?. Y la luna llena cada vez está más cerca y n medio del silencio…

La película se ha rodado en el Bosque Albá (Palas de Rei de Lugo) así como en el Pazo de Santa Mariña de Amarante (Antas de Ulla); Casa Museo A Rebordela (Palas de Rei), Iglesia de Vilar de Donas (Palas de Rei), el Balneario abandonado de Frádegas (Antas de Ulla), Alrededores del castillo de Pambre (Palas de Rei) y el Pazo Mariñao (Palas de Rei) y el entorno natural de diferentes aldeas de Palas de Rei, todo ello en la provincia de Lugo. En Almería se grabaron una serie de escenas en la Plaza Vieja, La Hoya y la Finca de Pascual Oña en la capital así como Gérgal y Bacares.

La dirección corre a cargo de Nieves Gómez. El primer ayudante de dirección es Juan Ferre y el segundo ayudante de dirección, Carlos Aguilera. El jefe de producción es Óscar Valera y los ayudantes de producción son Chelo Mañas, Álvaro Martínez, Aida Cobas, y Miguel Varela. Los guionistas son Teodoro Martínez y Nieves Gómez.

El director de fotografía es Teodoro Martínez; el operador de cámara, Alejandro Jurado; Operadores de cámara, Alejandro Jurado y Nicolás Gálvez; Auxiliar de cámara, Oscar Patilla; Jefe de Sonido, Gonzalo Ramos; ayudante de sonido, Pablo Martínez. Foto fija, Alfredo Felices y José Antonio Nieto. La dirección musical es de David Miralles, el script, Xabier Mailán y claquetista, Maikel Bermúdez.

La dirección de vestuario corre a cargo de María del Carmen Mateu; ayudante de vestuario, Raquel Payo; Dirección de arte, Ana Belén Ferre; dirección de maquillaje y caracterización, Irene Uncal y ayudante de maquillaje y caracterización, María de los Ángeles Betancourt.

Rodaje en Galicia

Nieves Gómez López ha pasado el otoño pasado rodando Licantropía en tierras gallegas. La cineasta destaca el trato recibido en Lugo. “Nos han acogido muy bien y nos han apoyado mucho en Palas de Rei, siendo muy generoso su alcalde. Nos han dejado algunos centros culturales en las aldeas junto a Palas de Rei, pudiendo montar el catering y grabar algunas escenas. Nos dejaron algunos vehículos y una biblioteca para poder instalar el set de maquillaje y vestuario. Ha sido duro a nivel de climatología, puesto que aun siendo otoño, para nosotros que somos del Sur resultaba un poco complicado, pero todo muy bien”.

Con respecto al reparto de la película, Nieves Gómez elogia el excelente trabajo que han realizado. “Will Shephard y Andrea del Río son los protagonistas. Tenemos a actores almerienses como Lázaro Segura y Amanda Ferrer y también mucha figuración almeriense. La joven Nieves de la Luz también participa en esta película. Hemos contado con María del Mar Aguilera que es de Priego de Córdoba”.

No resultó fácil rodar por el coronavirus, aunque el reto se ha superado. “Ha sido un gran reto, porque tuvimos que tomar todas las medidas de seguridad. Hemos rodado mucho en exteriores, en zonas muy verdes y siempre guardamos la distancia de seguridad en la medida de lo posible. Aunque nos resfriamos todos y nos pusimos afónicos, hemos sacado adelante la película, sin ayudas prácticamente”, afirma.

Aunque es la primera película que dirige Nieves Gómez, su bagaje es muy amplio. “Tengo una veintena de cortos y videoclips hasta ahora. Fui ayudante de dirección en la película El Hilo Dorado y ahora esta es mi primera ópera prima. Es un pasito adelante, llevo ya 18 años trabajando en cine, y empecé con formación de cine y a la vez escribiendo guiones y rodando cortos”.

Aunque una parte del largometraje se sitúa en Galicia, hay otra parte rodada en Almería. “Rodé una parte importante en Almería y luego me fui a Galicia. Aquí en Almería no encontré una localización para unas secuencias que tenía la película. Buscaba unas cabañas de piedra y en toda Andalucía no las encontré”.