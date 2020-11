La OCAL retoma mañana en el Auditorio su ciclo de conciertos Beethoven Plus, con Tomatito

Como tantos otros planes, la Orquesta Ciudad de Almería (OCAL) vio truncado desde el pasado mes de marzo, por el confinamiento y las restricciones posteriores, el desarrollo de otro apasionante reto: ofrecer nueve conciertos, con el ciclo denominado Beethoven Plus, con cada una de las nueve sinfonías de Ludwig Van Beethoven, aderezando el programa de cada uno de los conciertos con otras piezas que conectan con este eje central. Tras los dos primeros ya celebrados el pasado invierno y en el marco de la programación de otoño del Área de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Almería, la OCAL retoma su ciclo mañana sábado, 7 de noviembre, a partir de las 19:30 horas, en el Auditorio Municipal Maestro Padilla.

Bajo la dirección de Michael Thomas, lo hará por todo lo alto ya que a la quinta sinfonía del músico alemán (En do menor. Op. 67), se sumará como apertura la ‘Música Incidental de Rosamunda (Música de Ballet)’ de Franz Schubert y la participación estelar del guitarrista almeriense de fama internacional, José Fernandez Torres, Tomatito, que ejercerá de solista en el ‘Concierto de Aranjuez’ de Joaquín Rodrigo.

El Concierto de Aranjuez de J. Rodrigo es una composición musical para guitarra y orquesta, que fue escrita por el autor español en el año 1939 y le hizo consagrarse como uno de los principales compositores de la posguerra.

Las entradas se encuentran disponibles en la taquilla municipal del Teatro Apolo y también en la página web www.almeriaculturaentradas.es, con un precio que oscila entre los 20 euros del patio de butacas y los 15 euros de la zona del anfiteatro. También estarán a la venta en la taquilla del Auditorio desde dos horas antes del comienzo del concierto. Todas las citas programadas por el Área de Cultura cumplen escrupulosamente con la normativa vigente en cuanto a distanciamiento y medidas sanitarias exigidas y reducción de aforo.

Se podrá acceder al programa mediante un código QR y las notas al programa, en las que se habla con detalle de cada una de las obras que van a sonar, serán narradas en el acto. De esta manera, la Orquesta Ciudad de Almería ha querido pensar especialmente en las personas con discapacidad visual.

En la presentación del ciclo, el director de la OCAL, Michael Thomas, compartió alguna de las claves de la trayectoria musical de Beethoven, como la importancia de su viaje a Viena, “que lo llevó a otra dimensión como músico”, o la particular manera pasional de vivir la música. “Beethoven decía que no le importaba que una de sus obras tuviera fallos en las notas a la hora de interpretarla, pero que no soportaba que no tuviera pasión”. Una pasión que a Beethoven, tal y como ha explicado Thomas, “le viene porque tenía una abuela española. A él en Viena le apodaban ‘el español’, de ahí que su música conecte tanto con esa forma de vida de los pueblos del sur de Europa”.